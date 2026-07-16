“ฮาลันด์” ตัวพ่อรันวงการ แฟนบอลแห่ซื้อยางรัดผมรุ่นพิเศษเกลี้ยงแผงใน 24 ชม.

ฉุดไม่อยู่แล้วจริงๆ สำหรับกระแสฟีเวอร์ของ เออร์ลิง ฮาลันด์ ดาวยิงฟอร์มฮอตทีมชาตินอร์เวย์ และแมนฯ ซิตี้ ล่าสุดเจ้าตัวดันสร้างปรากฏการณ์สั่นสะเทือนวงการของใช้ เมื่อยางรัดผมรุ่นพิเศษที่เจ้าตัวร่วมดีไซน์ขายหมดเกลี้ยงทั่วโลกภายในเวลาแค่ 24 ชั่วโมง
ไอเทมสุดฮอตชิ้นนี้คือ ยางรัดผมแบรนด์เนกคี้ (Kknekki) ภายใต้บริษัท Bon Dep ของนอร์เวย์ (ฐานผลิตอยู่เกาหลีใต้) ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความทนทาน ไม่กินเส้นผม ซึ่ง ฮาลันด์ ปลื้มแบรนด์นี้มากจนถึงขั้นเข้าไป ร่วมลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย เมื่อช่วงปี 2024 และได้เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ "Haaland Edition" ที่เจ้าตัวเลือกโทนสีฟ้า-แดงตามสีเสื้อสโมสรและทีมชาติด้วยตัวเอง
ทันทีที่ ดาวยิงจอมถล่มประตู สวมยางรัดผมรุ่นนี้ลงโชว์ฝีเท้าในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก บรรดาแฟนบอลและแฟชั่นนิสต้าทั่วโลกต่างหลั่งไหลเข้าไปสั่งซื้อจนระบบแทบล่ม ดันยอดทราฟฟิกเว็บไซต์พุ่งกระฉูดถึง 70 เปอร์เซ็นต์ และส่งผลให้สินค้าตามหน้าร้านรวมถึงช่องทางออนไลน์ถูกโซลด์เอาต์เกลี้ยงแผงในเวลาเพียงวันเดียว
แต่ความ "ตัวพ่อ" ของฮาลันด์ยังไม่หมดแค่นั้น! เพราะความฟีเวอร์นี้ยังลามไปถึงของฝากสุดแปลก หลังจากเจ้าตัวเดินทางไปแข่งที่สหรัฐฯ แล้วแวะช็อปปิ้งที่ร้าน Wild Bill's Western Store ในรัฐเทกซัส ควักเงิน 750 ดอลลาร์สหรัฐ ราว 25,200 บาท ซื้อหุ่นแร็กคูนสตัฟฟ์ถือขวดวิสกี้อุ้มขึ้นเครื่องบินกลับบ้าน จนกลายเป็นภาพไวรัลไปทั่วโลกโซเชียล
งานนี้ทำเอาแฟนบอลแห่ตามรอย ไปกว้านซื้อทั้งหุ่นแร็กคูนสตัฟฟ์ รวมถึงเสื้อเชิ้ตคาวบอยลายเดียวกับที่ฮาลันด์ใส่ จนสินค้าในร้านคาวบอยดังกล่าวหมดเกลี้ยงร้านไม่เหลือหลอเช่นกัน เรียกได้ว่านาทีนี้ หยิบจับอะไรก็เปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองและกลายเป็นกระแสไปเสียหมดสำหรับดาวยิงรายนี้