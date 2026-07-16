อังกฤษอุดทิ้งเกมรุก “เมสซี่” โชว์คลาสระดับโลก พาอาร์เจนพังรถบัสแซงชนะ 2-1 เข้าชิงบอลโลก 2 หนติด

อังกฤษทำท่าจะผ่านเข้าชิงฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปีอยู่แล้วแท้ๆ แต่พังไม่เป็นท่าเพราะแท็กติกตัวเอง ถูกอาร์เจนตินา แชมป์เก่าที่กลับมาจากป่าช้า แซงชนะเหลือเชื่อ 2-1 ในเกมดราม่าระดับ 5 ดาว ของศึกฟุตบอลโลก 2026
ความพ่ายแพ้ในเกมนี้ อังกฤษไม่ต้องโทษใคร แต่ต้องโทษตัวเอง หลังนำ 1-0 ตั้งแต่นาที 55 จาก แอนโธนี กอร์ดอน จนเข้าสู่ช่วงท้ายเกม โธมัส ทูเคิล กุนซือทีมชาติอังกฤษ เลือกซื้อเกมรับ เปลี่ยนกองหลัง โดยส่งผู้เล่นเซ็นเตอร์และแบ็ครวมกัน 6 คน ลงไปยืนในสนาม
อังกฤษยังเชื้อเชิญ และปล่อยอาร์เจนตินาปูพรมบุกใส่เป็นพายุทั้งบอลโยนริมเส้นซ้าย-ขวา บอลชิ่งทะลุช่อง และลูกยิงไกลที่หวังผลได้ โดยสิงโตคำรามทำเกมตอบโต้ขึ้นไปไม่ได้เลยสักนิด
สุดท้ายอาร์เจนตินาพังรถบัสสำเร็จในช่วงท้ายเกม โดย เอ็นโซ เฟอร์นันเดซ ยิงไกลสุดสวยนาที 85 ก่อน เลาตาโร มาร์ติเนซ สำรองทีเด็ด โขกชัยจากลูกเปิดของ ลิโอเนล เมสซี่ นาที 90+2
อังกฤษ ทิ้งตั๋วนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 หลุดมือแบบสุดเจ็บปวด โดยอาร์เจนตินา แสดงให้เห็นถึงคลาสการเล่นและการคัมแบ็กสุดโหดอีกคำรบในฟุตบอลโลกครั้งนี้
ด้าน ลิโอเนล เมสซี ในวัย 39 ที่เกมนี้แม้ไม่ยิง แต่ก็เปลี่ยนเกมได้ เพราะสร้างสรรค์เกมรุกไหลลื่นและยังแอสซิสต์ประตูชัย ถือเป็นการพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกใช้โอกาสเพียงไม่กี่วินาที ก็เปลี่ยนผลการแข่งขันได้
ขอบคุณภาพ : FIFA