โลกหยุดหมุนเพื่อค่ำคืนนี้!! JAS เปิดจอยักษ์กลางสวนรถไฟ รวมพลังแฟนบอลไทยลุ้นวินาทีตัดสินแชมป์โลก

หลังสร้างปรากฏการณ์รวมพลังแฟนบอลไทยและได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากกิจกรรมเชียร์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมา ล่าสุด บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขัน FIFA World Cup 2026™ ในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Monomax ชวนแฟนบอลไทยร่วมปิดฉากมหกรรมลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในงาน “FIFA WORLD CUP 2026™ ONE NIGHT ONE CHAMPION” ร่วมสัมผัสหนึ่งค่ำคืนประวัติศาสตร์ที่จะอยู่ในความทรงจำ กับการถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศบนจอ LED ขนาดยักษ์ พร้อมกิจกรรมและบรรยากาศการเชียร์สุดเร้าใจ ในช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม ต่อเนื่องถึงเช้าวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 ณ บริเวณลานตัวหนอน สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ โดยเปิดประตูให้แฟนบอลเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 23.30 น. และการแข่งขันจะคิกออฟในเวลา 02.00 น.
JAS เตรียมเนรมิตพื้นที่สวนรถไฟให้กลายเป็นสนามเชียร์ฟุตบอลโลกของคนไทย โดยได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร เปิดพื้นที่ให้แฟนบอลทุกทีมมารวมพลังลุ้นทุกจังหวะสำคัญ ส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้อง และร่วมเป็นสักขีพยานในวินาทีที่แชมป์โลกทีมใหม่ถือกำเนิดขึ้น แฟนบอลจะได้รับชมเกมนัดชิงชนะเลิศบนจอ LED ขนาดยักษ์ พร้อมระบบแสง สี เสียงเต็มรูปแบบ ท่ามกลางบรรยากาศการเชียร์สุดเข้มข้น เสมือนได้ร่วมลุ้นอยู่ขอบสนาม เพราะฟุตบอลโลกเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในรอบ 4 ปี และค่ำคืนแห่งการตัดสินแชมป์โลกมีเพียงคืนเดียวเท่านั้น
ภายในงานเริ่มต้นความสนุกด้วยช่วง Pre-Match Talk วิเคราะห์เกม เจาะแท็กติก และเปิดมุมมองก่อนการแข่งขันโดยกูรูฟุตบอลชื่อดัง พร้อมการพากย์สดจากนักพากย์ฟุตบอลแถวหน้าของเมืองไทย ซึ่งจะถ่ายทอดทุกจังหวะและทุกอารมณ์ของเกมตัดสินแชมป์แบบเรียลไทม์ ให้แฟนบอลได้สัมผัสความตื่นเต้นอย่างเต็มอิ่มตั้งแต่นาทีแรกจนถึงเสียงนกหวีดสุดท้าย
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะคิกออฟในเวลา 02.00 น. วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 โดยพื้นที่จัดงานจะเปิดให้แฟนบอลเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 23.30 น. วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าสู่พื้นที่จัดงานผ่าน ประตู 3 ของสวนวชิรเบญจทัศเท่านั้น
นี่คือโอกาสสุดท้ายของแฟนบอลไทยที่จะออกมารวมพลังส่งเสียงเชียร์ฟุตบอลโลก 2026 ไปพร้อมกัน หากพลาดความสนุกจากกิจกรรมในรอบที่ผ่านมา ค่ำคืนนี้คืออีกหนึ่งช่วงเวลาที่ไม่ควรพลาด เพราะทันทีที่แชมป์โลกทีมใหม่ได้รับการจารึกชื่อ มหกรรมลูกหนังครั้งประวัติศาสตร์จะปิดฉากลง และแฟนบอลทั่วโลกจะต้องรออีก 4 ปี กว่าค่ำคืนแห่งการตัดสินแชมป์โลกจะกลับมาอีกครั้ง ร่วมสร้างความทรงจำครั้งประวัติศาสตร์ในงาน “FIFA WORLD CUP 2026™ ONE NIGHT ONE CHAMPION” คืนวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม ต่อเนื่องถึงเช้าวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 ณ บริเวณลานตัวหนอน สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ เปิดประตูเวลา 23.30 น. คิกออฟเวลา 02.00 น. เข้าสู่พื้นที่ทางประตู 3 เท่านั้น เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
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