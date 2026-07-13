คนไทยเทใจฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลบอลโลก 2026 โหวต “เอ็มบัปเป้” ฟอร์มเด่น

KBU SPORT POLL เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “โค้งสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก 2026” พบว่า ทีมชาติฝรั่งเศสถูกยกให้เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะคว้าแชมป์โลก ขณะที่ คีลิยัน เอ็มบัปเป้ ครองตำแหน่งนักเตะที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นที่สุดของทัวร์นาเมนต์
จากการที่การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายเพื่อหาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เพื่อสะท้อนมุมมองและความคิดเห็นและของประชาชน KBU SPORT POLL มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “โค้งสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026”
สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2569 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปซี่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,128 คน แบ่งเป็นเพศชาย 755 คน คิดเป็นร้อยละ 66.94 เพศหญิง 301 คนคิดเป็นร้อยละ 26.70 และ LGBTQIA+ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 6.36 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า
ทีมที่คาดว่าจะเข้ารอบรองชนะเลิศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 26.04 ฝรั่งเศส รองลงมา ร้อยละ 24.60 อาเจนตินา, ร้อยละ 22.10 สเปน, ร้อยละ 18.55 อังกฤษ ร้อยละ 5.98 นอร์เวย์ และอื่นๆร้อยละ 2.73
ทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.60 ฝรั่งเศส รองลงมา ร้อยละ 28.00 อาเจนตินา, ร้อยละ 16.35 สเปน, ร้อยละ 14.90 อังกฤษ และ นอร์เวย์ ร้อยละ 8.15
นักเตะที่โชว์ฟอร์มโดดเด่น อันดับ 1 ร้อยละ 89.30 คิเลียน เอ็มปัปเป้ (ฝรั่งเศส), อันดับ 2 ร้อยละ 82.10 ลิโอเนล เมสซี่ (อาเจนตินา), อันดับ 3 ร้อยละ 75.90 จูด เบลลิงแฮม (อังกฤษ), อันดับ 4 ร้อยละ 72.00 แฮรี่ เคน (อังกฤษ), อันดับ 5 ร้อยละ 70.90 อุสมาน เดมเบเล่ (ฝรั่งเศส)
อันดับ 6 ร้อยละ 70.20 เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ (นอร์เวย์), อันดับ 7 ร้อยละ 68.00 ลามีน ยามาล (สเปน), อันดับ 8 ร้อยละ 65.80 คริสเตียโน โรนัลโด (โปรตุเกส), อันดับ 9 ร้อยละ 60.35 วินิชิอุส จูเนียร์ (บราซิล), อันดับ 10 ร้อยละ 55.10 มิเกล โอร์ยาซาบาล (สเปน)