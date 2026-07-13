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คนไทยเทใจฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลบอลโลก 2026 โหวต “เอ็มบัปเป้” ฟอร์มเด่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



KBU SPORT POLL เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “โค้งสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก 2026” พบว่า ทีมชาติฝรั่งเศสถูกยกให้เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะคว้าแชมป์โลก ขณะที่ คีลิยัน เอ็มบัปเป้ ครองตำแหน่งนักเตะที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นที่สุดของทัวร์นาเมนต์

จากการที่การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายเพื่อหาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เพื่อสะท้อนมุมมองและความคิดเห็นและของประชาชน KBU SPORT POLL มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “โค้งสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026”

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2569 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปซี่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,128 คน แบ่งเป็นเพศชาย 755 คน คิดเป็นร้อยละ 66.94 เพศหญิง 301 คนคิดเป็นร้อยละ 26.70 และ LGBTQIA+ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 6.36 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า

ทีมที่คาดว่าจะเข้ารอบรองชนะเลิศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 26.04 ฝรั่งเศส รองลงมา ร้อยละ 24.60 อาเจนตินา, ร้อยละ 22.10 สเปน, ร้อยละ 18.55 อังกฤษ ร้อยละ 5.98 นอร์เวย์ และอื่นๆร้อยละ 2.73

​ทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.60 ฝรั่งเศส รองลงมา ร้อยละ 28.00 อาเจนตินา, ร้อยละ 16.35 สเปน, ร้อยละ 14.90 อังกฤษ และ นอร์เวย์ ร้อยละ 8.15

​นักเตะที่โชว์ฟอร์มโดดเด่น อันดับ 1 ร้อยละ 89.30 คิเลียน เอ็มปัปเป้ (ฝรั่งเศส), อันดับ 2 ร้อยละ 82.10 ลิโอเนล เมสซี่ (อาเจนตินา), อันดับ 3 ร้อยละ 75.90 จูด เบลลิงแฮม (อังกฤษ), อันดับ 4 ร้อยละ 72.00 แฮรี่ เคน (อังกฤษ), อันดับ 5 ร้อยละ 70.90 อุสมาน เดมเบเล่ (ฝรั่งเศส)

อันดับ 6 ร้อยละ 70.20 เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ (นอร์เวย์), อันดับ 7 ร้อยละ 68.00 ลามีน ยามาล (สเปน), อันดับ 8 ร้อยละ 65.80 คริสเตียโน โรนัลโด (โปรตุเกส), อันดับ 9 ร้อยละ 60.35 วินิชิอุส จูเนียร์ (บราซิล), อันดับ 10 ร้อยละ 55.10 มิเกล โอร์ยาซาบาล (สเปน)