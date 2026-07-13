ม.เกษมบัณฑิต จารึกประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนไทยแห่งแรก จัดศึกกอล์ฟมหาวิทยาลัยโลก

นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาและการอุดมศึกษาไทย เมื่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กอล์ฟชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก "FISU World University Championship Golf 2026" เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย
ไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันครั้งนี้ คือประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจาก สหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2026 ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการอุดมศึกษาไทย เพราะเป็นครั้งแรกที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ในชนิดกีฬากอล์ฟ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และมาตรฐานด้านกีฬา
รศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือ กกมท. กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย และเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพการจัดกีฬามหาวิทยาลัยสู่เวทีโลก เราพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายให้การแข่งขันประสบความสำเร็จ"
สำหรับการแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งจะเป็นการรวมตัวของนักกีฬากอล์ฟระดับมหาวิทยาลัยจากหลายประเทศทั่วโลก เดินทางมาดวลวงสวิงในประเทศไทย พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพผ่านกีฬา อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติ และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว รวมถึงเศรษฐกิจในช่วงการจัดการแข่งขัน