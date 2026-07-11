ช็อค! เจย์เดน อดัมส์ แข้งแอฟริกาใต้เสียชีวิตกระทันหัน หลังเพิ่งเสร็จภารกิจรับใช้ชาติในบอลโลก

วงการฟุตบอลต้องพบกับข่าวเศร้า เมื่อ เจย์เดน อดัมส์ กองกลางทีมชาติแอฟริกาใต้ และสโมสรมาเมโลดี้ ซันดาวน์ส เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ด้วยวัยเพียง 25 ปี หลังเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจในศึกฟุตบอลโลก 2026
สหภาพนักฟุตบอลอาชีพแอฟริกาใต้ (SAFPU) และสมาคมฟุตบอลแอฟริกาใต้ (SAFA) ยืนยันข่าวดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยร่างของ อดัมส์ ถูกพบเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่เมืองเคปทาวน์ ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต
อดัมส์เพิ่งลงเล่นให้ทีมชาติแอฟริกาใต้ครบทั้ง 3 นัดในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก 2026 และนับเป็นหนึ่งในนักเตะอนาคตไกลของวงการลูกหนังแอฟริกาใต้