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ช็อค! เจย์เดน อดัมส์ แข้งแอฟริกาใต้เสียชีวิตกระทันหัน หลังเพิ่งเสร็จภารกิจรับใช้ชาติในบอลโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วงการฟุตบอลต้องพบกับข่าวเศร้า เมื่อ เจย์เดน อดัมส์ กองกลางทีมชาติแอฟริกาใต้ และสโมสรมาเมโลดี้ ซันดาวน์ส เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ด้วยวัยเพียง 25 ปี หลังเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจในศึกฟุตบอลโลก 2026

สหภาพนักฟุตบอลอาชีพแอฟริกาใต้ (SAFPU) และสมาคมฟุตบอลแอฟริกาใต้ (SAFA) ยืนยันข่าวดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยร่างของ อดัมส์ ถูกพบเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่เมืองเคปทาวน์ ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต

อดัมส์เพิ่งลงเล่นให้ทีมชาติแอฟริกาใต้ครบทั้ง 3 นัดในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก 2026 และนับเป็นหนึ่งในนักเตะอนาคตไกลของวงการลูกหนังแอฟริกาใต้