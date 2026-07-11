โซเชียลระอุ! หลังหนุ่มโพสต์เคลม บอก “บอลโลก” ยิ่งใหญ่กว่า “โอลิมปิก”

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าบนโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งตั้งกระทู้เคลม "ฟุตบอลโลก" คือมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แซงหน้า "โอลิมปิกเกมส์" ไปแล้ว
โพสต์นี้ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถกเถียงสนั่น ซึ่งส่วนใหญ่ยังประสานเสียงไม่เห็นด้วย และชี้ให้เห็นมิติต่างๆของโอลิมปิกเกมส์ยังเหนือกว่าฟุตบอลโลก ทั้งด้านจำนวนคนดู มูลค่าการตลาด และความหลากหลายของประเภทกีฬา
โดยคอมเมนต์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น อาทิ
“ฟุตบอลโลกยิ่งใหญ่กว่าในแง่ยอดคนดูครับ ครั้งที่ผ่านมา บอลโลกคนดู 5 พันล้านคน ในขณะที่โอลิมปิกเฉลี่ยแต่ละครั้งจะอยู่ที่ 3-4 พันล้านคน แต่ในแง่กีฬาทั่วไป โอลิมปิกมันคือจุดสูงสุด ซึ่งไม่ใช่กับฟุตบอล เพราะในโอลิมปิคความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลมันสู้บอลโลกไม่ได้อยู่แล้ว”
“ถ้ามองในแง่การตลาดฟุตบอลโลกมีรายได้มากกว่าโอลิมปิกถึง 2 เท่า”
“ไม่คิดครับ ในแง่โอกาสและเป้าหมายบอลโลกแคบกว่า มันแค่ดูสนุกกว่าในกลุ่มที่ใหญ่ครับ ยิ่งใหญ่อาจเป็นอีกความหมายนึง”
“ส่วนตัวให้โอลิมปิกค่ะ สีสันของกีฬาทุกประเภท มีความหลากหลายมากกว่า”
“ส่วนตัวยกให้ Olympic ยิ่งใหญ่กว่ามากครับ”
”หลายๆคนบอกไม่เท่าโอลิมปิก เพราะชาติมหาอำนาจไม่นิยมฟุตบอลกับประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วม แต่ถึงอย่างนั้นยอดคนดูกับมูลค่าการตลาดก็ยังมากกว่าโอลิมปิก สำหรับผมแค่นี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าความยิ่งใหญ่ของทัวร์นาเมนต์นี้มันมากขนาดไหน“
”โอลิมปิกสิ .. บอลโลกมันมาสนุกจริงๆก็รอบน็อคเอาท์นี่แหละ เผลอๆบางปีบางแมทซ์จืดๆเฉย โอลิมปิกนี่หลากหลายมากนะ ทั้งกีฬาลู่ ลาน ในร่ม กลางแจ้ง แต่ละนักกีฬา แต่ละชาติ มีคาแรคเตอร์ของตัวเอง ตอนนี้นักเตะซุปตาร์จริงๆ ที่คนรู้จัก น่าจะมีแค่ โด้ เมสซี่ ที่ข้ามยุคข้ามสมัย แต่โอลิมปิก ชื่อ ไมเคิล เฟลป์ , ยูเซ็น โบลท์ , เกา จิงจิง , คิปโชเก้ พวกนี้อมตะเลย“
“โอลิมปิกใหญ่กว่าค่ะ นี่อยู่เมกา คนบางกลุ่มยังไม่สนใจ soccer ( football ) เลยขนาดเป็นผู้ชาย แต่โอลิมปิกกีฬาหลากหลาย และคนทั่วโลกมีส่วนร่วม งง จขกท ว่าอะไรทำให้คิดว่า World Cup impact กว่า Olympic”
“ใช่ครับสำหรับฟุตบอลโลก แต่ผมสนใจแต่บาสเลย เทใจให้โอลิมปิก เพราะนักบาส nba สหรัฐ ให้ความสำคัญกับ บาสโอลิมปิก มากกว่า ชิงแชมป์โลก”
“Olympic สิครับ ทั้งความเป็นมา, ชนิดกีฬาที่ยอมรับ, จำนวนประเทศที่เข้าร่วมแข่ง, การสนับสนุนกลับสู่เยาวชน ฯลฯ”
“โอลิมปิกได้เห็นทุกชาติเอาจริง พวกชาติใหญ่ๆอย่างจีน เมกา มันไม่บ้าบอลขนาดนั้น บอลโลกมันเหมือนเป็นงานปาร์ตี้ของยุโรปกะเมกาใต้ มีทวีปอื่นยืนดูห่างๆ มันขาดแพชชั่นของพวกมหาอำนาจไป”
“ในแง่คนดูต่อเกม ยอดขายลิขสิทธิ์ ก็คงใช่ครับ (โอลิมปิกมันหลายชนิดกีฬา ถ้าเอายอดมาวัดกันรวมๆผมคิดว่าคงสูสีแหละ) แต่ถ้าในแง่กีฬาเพียวๆ ผมให้โอลิมปิกนะ ความหลากหลายในกีฬาก็ส่วนหนึ่ง แถมมัน inclusive กว่าเยอะ คนไทยเราสามารถเชียร์นักกีฬาจากบ้านเราในมหกรรมระดับโลกได้ ไม่รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เหมือนกันหรอครับ เทียบกับการมาเกาะๆ หาทีมเชียร์ ทีมอะไรก็ไม่รู้ไปแข่ง ชนะแพ้ก็เค้าก็ไม่ได้มาสนใจบ้านเรา เพราะเราไม่มีปัญญาไป แต่บอลโลกสนุกมั้ย มันก็สนุกนั่นแหละ ส่วนหนึ่งโอลิมปิกกีฬาหลากหลาย มีทั้งสนุกไม่สนุกปนๆกัน”