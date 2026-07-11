“แคมปาซ” ถูกขู่ฆ่าล้างโคตร หลังพลาดโอกาสทองช่วงต่อเวลา ทำโคลอมเบียร่วง 16 ทีมบอลโลก

กลายเป็นเรื่องเป็นราวเดือดระอุวงการลูกหนังโคลอมเบียในเวลานี้ เมื่อ จามินตัน แคมปาซ มิดฟิลด์ทีมชาติโคลอมเบีย และครอบครัว ตกเป็นเป้าสังหารของแฟนบอลคลั่ง ที่ระดมส่งจดหมายและข้อความขู่ฆ่าเอาชีวิตไม่เว้นแต่ละวัน โดยชนวนเหตุมาจากชอตพลาดโอกาสทองฝังเพชรของเจ้าตัว ในศึกฟุตบอลโลก 2026 จนทำให้โคลอมเบียต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้าน
แคมปาซ ดาวยิงวัย 26 ปี มีโอกาสจะเป็นฮีโร่ให้โคลอมเบีย จากจังหวะหลุดเดี่ยว ในนาทีที่ 115 ซึ่งเป็นช่วงต่อเวลาพิเศษ แต่สุดท้ายกลับยิงพลาดข้ามคานไปแบบเหลือเชื่อ ในแมตช์รอบ 16 ทีม กับ สวิตเซอร์แลนด์ ก่อนสุดท้าย โคลอมเบีย จะเป็นฝ่ายดวลจุดโทษพ่ายไปอย่างเจ็บปวด 3-4 ตกรอบไปแบบช็อกแฟนบอลทั้งประเทศ และส่งผลให้กระแสความเกลียดชังพุ่งเป้าไปที่เจ้าตัวในทันที
ทั้งนี้ แคมปาซ ตัดสินใจที่จะไม่บินกลับประเทศพร้อมเพื่อนร่วมทีม โดยยอมกบดานเงียบอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เนื่องจากหวาดผวาเรื่องความปลอดภัยขั้นสุด เพราะเหตุการณ์นี้ถอดแบบมาจากฝันร้ายของชาวโคลอมเบียอย่าง อันเดรส เอสโคบาร์ อดีตกองหลังทีมชาติที่เคยสกัดบอลเข้าประตูตัวเองในฟุตบอลโลก 1994 แล้วถูกกลุ่มอิทธิพลมืดรัวยิงดับอนาถหลังกลับบ้านเกิดได้ไม่กี่วัน
สมาคมฟุตบอลโคลอมเบีย ก็อยู่เฉยไม่ได้ ออกแถลงการณ์เดือดประณามกลุ่มแฟนบอลดังกล่าว พร้อมจับมืออัยการสูงสุดเปิดฉากล่าตัวผู้บงการเบื้องหลังข้อความขู่ฆ่ามาลงโทษขั้นเด็ดขาด ขณะที่ แคมปาซ ทำการปิดคอมเมนต์โซเชียลหนี พร้อมทิ้งท้ายข้อความเตือนสติสุดจุกว่า "ความผิดหวังในเกมฟุตบอล ไม่ควรถูกเปลี่ยนเป็นความเกลียดชัง และไม่ควรมีใครต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัว"