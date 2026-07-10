MST Golf Thailand ยกทัพแบรนด์กอล์ฟระดับโลกเปิดบริการเต็มรูปแบบที่ชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 1

MST Golf ผู้นำธุรกิจค้าปลีกกอล์ฟแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงานฉลองเปิดตัวร้านสาขาแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อ 9 ก.ค. 2569 ที่ MST Golf ประเทศไทย ชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 1 (ถนนพระราม 4) โดยถือเป็นก้าวสำคัญในแผนการขยายธุรกิจระดับภูมิภาคของบริษัท เพราะเป็นการรุกเข้าสู่ตลาดประเทศที่ 4 ของ MST Golf ต่อจากความสำเร็จในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยไฮไลต์แฟชั่นโชว์สุดพิเศษจากเหล่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ นำโดยนักกอล์ฟอาชีพชื่อดัง “โปรเจ็ต” สัตตยา ทรัพย์อัประไมย ร่วมด้วยดารานักแสดงและสปอร์ตเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย อาทิ “เต๋า” เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย และ “ดาลิ่ง” อารดา อารยวุฒิ ท
อึง ยัป ซิว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MST Golf Group Berhad เผยว่า ประเทศไทยคือหนึ่งในตลาดกอล์ฟที่เติบโตเร็วที่สุด มีชีวิตชีวา และมีความสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์สาขาแรกของเราในประเทศไทยที่ชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 1 ครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การขยายสาขาค้าปลีกธรรมดา แต่คือการนำเอาระบบนิเวศกอล์ฟที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเรา มามอบให้กับนักกอล์ฟชาวไทยอย่างเต็มรูปแบบ เราไม่ได้ขายอุปกรณ์กอล์ฟเพียงอย่างเดียว แต่เรายังส่งมอบประสบการณ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีระดับโลก ความบันเทิง และสปอร์ตไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกันในที่เดียว เราเชื่อมั่นว่าแลนด์มาร์กแห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางคอมมูนิตี้แห่งใหม่ ที่ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานวงการกอล์ฟในประเทศไทยให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น”
“สิ่งที่ทำให้ MST Golf แตกต่างจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่เน้นขายเพียงแบรนด์เดียว (Mono-brand) คือการมอบความสะดวกสบายให้นักกอล์ฟสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำมากมายได้ในสถานที่เดียว โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านกอล์ฟและช่างทำฟิตติ้ง ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ คอยให้คำแนะนำตามความต้องการส่วนบุคคลของนักกอล์ฟแต่ละคน มากกว่าจะเชียร์เพียงแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง การรวบรวมทั้งอุปกรณ์ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย แอคเซสเซอรี่ และบริการจากผู้เชี่ยวชาญเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ MST Golf มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ราบรื่น ไร้รอยต่อ ซึ่งออกแบบโดยยึดตัวนักกอล์ฟเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ตัวแบรนด์”
สำหรับจุดเด่นสำคัญของ MST Golf Thailand คือการคว้าสิทธิ์จัดจำหน่ายแบรนด์ระดับเอ็กซ์คลูซีฟ ที่หาช้อปจากที่อื่นไม่ได้ นำทัพโดย Sun Day Red แบรนด์เสื้อผ้าและไลฟ์สไตล์สุดร้อนแรงของ ไทเกอร์ วูดส์ ซึ่ง MST Golf ได้รับสิทธิ์จำหน่ายเพียงรายเดียวใน 4 ประเทศหลัก (มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และไทย) ร่วมด้วย WAAC แบรนด์แฟชั่นกอล์ฟสุดล้ำที่กำลังฮิตในเกาหลีและอเมริกาเหนือ, Disney Golf สินค้าลิขสิทธิ์แท้ดีไซน์น่ารักจากดิสนีย์ รวมถึงแบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์ชั้นนำอย่าง ONOFF, Daiwa Glll, Fore All และ Cutter & Buck ที่ทาง MST Golf เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเช่นกัน
นอกจากไลน์อัปแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟแล้ว ภายในร้านยังรวบรวมสินค้าแฟชั่นและอุปกรณ์กอล์ฟจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกไว้อย่างหนาแน่น อาทิ adidas Golf, Nike, Puma, Under Armour, FootJoy, ECCO พร้อมด้วยแบรนด์ไม้กอล์ฟและแอกเซสซอรียอดฮิตอย่าง Titleist, Ping, TaylorMade, Srixon, Fourteen, XXIO, Cleveland, Mizuno, Bridgestone Golf, Bettinardi, Callaway ฯลฯ ครบครันทุกความต้องการในที่เดียว
เบน ควอน ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ของแบรนด์ Sun Day Red ได้กล่าวแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญนี้ว่า “พวกเราภูมิใจที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองก้าวสำคัญนี้ไปพร้อมกับ MST Golf ในการขยายธุรกิจเข้าสู่ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาการเป็นพันธมิตรร่วมกันมา MST Golf ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันโดดเด่นในการสร้างประสบการณ์การค้าปลีกระดับพรีเมียม พร้อมทั้งเป็นตัวแทนนำเสนอแบรนด์ต่าง ๆ ด้วยความหลงใหลและความเป็นมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอประเทศไทยเป็นตลาดกอล์ฟที่น่าตื่นเต้นมาก และเราตั้งตารอที่จะได้แนะนำแบรนด์ Sun Day Red ให้นักกอล์ฟชาวไทยได้รู้จักมากขึ้นผ่านจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ครับ”
”สาขาแรกที่ชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 1 เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเดินทางของ MST Golf ในประเทศไทยเท่านั้น เพราะหลังจากเปิดสาขาแรกนี้ ทางบริษัทได้ยืนยันแผนการเปิดสาขาเพิ่มเติมอีก 2 แห่งในกรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการภายในปลายปีนี้ การขยายตัวดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นระยะยาวของ MST Golf ที่มีต่อตลาดประเทศไทย และความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบการณ์การค้าปลีกกอล์ฟระดับโลกเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับนักกอล์ฟทั่วประเทศ“