ฟีฟ่าจัดให้ ตั้งเปาอาร์เจนฯยกเซต เป่าเกมฝรั่งเศสรอบ 8 ทีมบอลโลก โซเชียลระอุตั้งคำถามความโปร่งใส

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ประกาศแต่งตั้งทีมงานผู้ตัดสินสำหรับเกมรอบ 8 ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 เป็นเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามเหมือนจะมีกระแสดราม่าในเรื่องของทีมตัดสินออกมาในเกมฝรั่งเศส กับ โมร็อคโก ซึ่งมีการใช้ผู้ตัดสินจากชาติเดียวกันทั้งหมด ก็คือจากอาร์เจนตินา ทั้ง 5 คน ทำหน้าที่ในเกมดังกล่าว และเป็นนัดแรกในฟุตบอลโลก ที่ผู้ตัดสินทั้ง 5 คนมาจากชาติเดียวกัน
ชนวนเหตุที่ทำให้แฟนบอลมองว่าดราม่า เพราะว่าล้างการประกาศนี้เกิดขึ้นไล่เลี่ยกับแมตช์ที่ อาร์เจนติน่า พลิกชนะ อียิปต์ 3-2 ซึ่งความเป็นคู่ปรับแย่งแชมป์โลกกันระหว่าง ฝรั่งเศส และ อาร์เจนตินา ทำให้แฟนๆมองว่าการเอากรรมการชาติตรงข้ามมาตัดสินในรอบลึกๆ ควรถูกตั้งคำถามเรื่องความยุติธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สำหรับรายชื่อทีมงานผู้ตัดสินชาวอาร์เจนตินา ทั้ง 5 คน มีดังนี้ ผู้ตัดสินหลัก ฟากุนโด เตโญ, ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 1 ฮวน ปาโบล เบลัตติ, ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 2 กาเบรียล ชาเด, ผู้ตัดสินที่ 4 ดาริโอ เอร์เรรา และ ผู้ช่วยผู้ตัดสินสำรอง คริสเตียน นาวาร์โร
ด้านแฟนบอลในโลกออนไลน์ในแพลตฟอร์ม X ที่เห็นรายชื่อผู้ตัดสินวิจารณ์กันดุเดือดสุดๆ อาทิ
"ใช้กรรมการอาร์เจนตินาทั้งหมดในเกมของฝรั่งเศส ฟีฟ่าพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะล็อกผลบอลโลกให้ฝั่งอาร์เจนติน่าอีกแล้วสินะ"
"เดี๋ยวนี้ฟีฟ่าเขาไม่คิดจะซ่อนมันอีกต่อไปแล้วล่ะมั้ง เล่นตั้งเปาอาร์เจนฯ ยกเซ็ตแบบนี้... ทำไมไม่เชิญ ลิโอเนล เมสซี่ เข้าไปนั่งเช็กจอ VAR ด้วยเลยล่ะ?"
"ฟีฟ่าคิดอะไรอยู่ถึงมองว่านี่เป็นไอเดียที่ดี? ฝรั่งเศสกับอาร์เจนติน่าคือคู่ปรับเบอร์ต้นๆ บนเวทีโลกตอนนี้ การส่งกรรมการจากชาติคู่แข่งมาเป่าแบบนี้มันขัดต่อหลักความโปร่งใสชัดๆ"
"มันเป็นเรื่องปกติหรอที่คณะผู้ตัดสินบนสนามทุกคนจะมาจากประเทศเดียวกันในรอบลึกขนาดนี้? ฉันแทบร้องไห้กับระบบของฟีฟ่า"
"ฟีฟ่าคือองค์กรที่น่าสมเพชและคอร์รัปชันที่สุด“