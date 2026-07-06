ยูฟ่าซัดเดือดฟีฟ่า ปมยกเว้นโทษแบน “บาโลกัน” ฟาดเป็นผู้พิทักษ์กฎแต่กลับละเมิดเอง

ดราม่าฟุตบอลโลก 2026 เดือดขึ้นอีกขั้น เมื่อ ยูฟ่า (UEFA) ออกแถลงการณ์โจมตี ฟีฟ่า (FIFA) อย่างรุนแรง หลังตัดสินใจระงับการบังคับใช้โทษแบนอัตโนมัติ 1 นัดของ โฟลาริน บาโลกัน ทั้งที่เจ้าตัวได้รับใบแดงในเกมรอบ 32 ทีม กับ บอสเนียฯ จนจะทำให้สามารถลงสนามพบเบลเยียมในรอบ 16 ทีมได้
ยูฟ่าระบุว่า ฟีฟ่า “ข้ามเส้นแดง” พร้อมย้ำว่า โทษแบนจากใบแดง เป็นกฎที่ต้องบังคับใช้โดยอัตโนมัติ ไม่ใช่เรื่องที่เลือกยกเว้นได้ และการเปลี่ยนแปลงกฎกลางทัวร์นาเมนต์ ทั้งที่นักเตะคนอื่นรับโทษตามระเบียบไปแล้ว กำลังบ่อนทำลายความยุติธรรม ความน่าเชื่อถือ และความซื่อตรงของการแข่งขัน
แถลงการณ์ยังทิ้งท้ายอย่างดุเดือดว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นเรื่องที่ “ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่อาจเข้าใจได้ และไม่มีเหตุผลใดมารองรับ” พร้อมเตือนว่า หากผู้พิทักษ์กฎกติกาเป็นฝ่ายละเมิดกฎเสียเอง ความน่าเชื่อถือของฟุตบอลโลกและวงการฟุตบอลทั้งระบบย่อมถูกตั้งคำถาม