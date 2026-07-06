“นิกกี้-เล็ก” ลองของฟุตบอลโลก หลังสวมเสื้อทีมไหน ทีมนั้นตกรอบ

กลายเป็นสีสันและประเด็นฮาๆในโลกโซเชียลทันที สำหรับยูทูบเบอร์และนักแสดงสายฮา “นิกกี้” ณฉัตร จันทพันธ์ ที่ควงแขนนักแสดงและนางแบบสาวสวยคนสนิท “เล็ก” วสุ ปลื้มสกุลไทย บินลัดฟ้าไปเกาะติดขอบสนามฟุตบอลโลก 2026
ความพีคเกิดขึ้นเมื่อทั้งคู่ลงรูปคู่สุดหวานในเสื้อเชียร์ทีมชาติ บราซิล และ เม็กซิโก ที่มีคิวลงฟาดแข้งในรอบ 16 ทีมสุดท้ายวันเดียวกัน ทว่าผลการแข่งขันกลับกลายเป็นสถิติสุดช้ำและเลวร้ายทันที เมื่อทั้งสองทีมกอดคอกันพ่ายแพ้และตกรอบน็อคเอาท์ไปพร้อมๆ กันในวันเดียว จนแฟนบอลพากันแซวในความตาถึง (แต่ดวงตก) ของทั้งคู่
งานนี้เจ้าตัวไม่รอช้า ออกมาโพสต์แคปชันแกมหยอกชวนขนลุกต่อทันทีว่า “พรุ่งนี้ใส่เสื้อคู่สเปนดีไหม” ทำเอาแฟนบอลทีมกระทิงดุถึงกับต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์เบรกกันแทบไม่ทัน!
ความพีคเกิดขึ้นเมื่อทั้งคู่ลงรูปคู่สุดหวานในเสื้อเชียร์ทีมชาติ บราซิล และ เม็กซิโก ที่มีคิวลงฟาดแข้งในรอบ 16 ทีมสุดท้ายวันเดียวกัน ทว่าผลการแข่งขันกลับกลายเป็นสถิติสุดช้ำและเลวร้ายทันที เมื่อทั้งสองทีมกอดคอกันพ่ายแพ้และตกรอบน็อคเอาท์ไปพร้อมๆ กันในวันเดียว จนแฟนบอลพากันแซวในความตาถึง (แต่ดวงตก) ของทั้งคู่
งานนี้เจ้าตัวไม่รอช้า ออกมาโพสต์แคปชันแกมหยอกชวนขนลุกต่อทันทีว่า “พรุ่งนี้ใส่เสื้อคู่สเปนดีไหม” ทำเอาแฟนบอลทีมกระทิงดุถึงกับต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์เบรกกันแทบไม่ทัน!