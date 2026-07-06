นาทีนี้ต้องยกให้เขา เพลงเชียร์ "ฮาลันด์" ฮิตติดหู ยอดพุ่ง 26.9 ล้านสตรีมรับผลงานบอลโลก

แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ทั้งในและนอกสนาม ยอดสตรีมเพลงประจำตัว ของ เออร์ลิง เบราต์ ฮาลันด์ ยอดดาวยิงจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บนแพลตฟอร์ม Spotify พุ่งทะยานทะลุ 26.9 ล้านครั้ง ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับกระแสฟอร์มร้อนแรงของเจ้าตัยในฟุตบอลโลก 2026
ฮาลันด์ ที่เพิ่งจะพานอร์เวย์ สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ด้วยเอาชนะบราซิล 2-1 แถมกระหน่ำไปแล้วถึง 7 ลูก เป็นดาวซัลโวร่วมบอลโลก มีเพลงเชียร์ประจำตัวอย่าง "Haaland (Ha Ha Ha)" ที่แต่งโดยกลุ่มแฟนบอลในนาม CTID ซึ่งเวลานี้เพลงกลายเป็นไวรัลระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดยอดสตรีมบนแพลตฟอร์ม Spotify พุ่งทะยานทะลุ 26.9 ล้านครั้ง ขึ้นแท่นเพลงเชียร์นักเตะแมนฯ ซิตี้ ที่มียอดฟังสูงที่สุดของกลุ่ม แถมความฮิตทำนองสุดหลอนหู "Ha-Ha-Ha-Haaland" ยังลามไปถึงการถูกนำไปใช้เป็นเพลงประกอบโฆษณาเครื่องดื่มแบรนด์ดังยี่ห้อหนึ่งด้วย