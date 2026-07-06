"เฮนเดอร์สัน" เจ็บทั้งที่ไม่ได้ลงสนาม หลังพลัดตกป้ายโฆษณาตอนฉลองชัยกับแฟนบอล

กลายเป็นเหตุไม่คาดฝัน ที่ใครๆก็คงไม่คาดคิด เมื่อ จอร์แดน เฮนเดอร์สัน กองกลางทีมชาติอังกฤษ พลัดตกจากป้ายโฆษณาข้างสนามขณะเดินไปร่วมฉลองกับแฟนบอล ในเกมที่ทีมชาติอังกฤษเบียดชนะเม็กซิโก 3-2 ในศึกฟุตบอลโลกรอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่เม็กซิโกซิตี้ ส่งผลให้เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บที่แขน จนต้องปฐมพยาบาล ด้วยการดมออกซิเจนและถูกหามออกจากสนามทันที
ความน่าตลกปนเอ็นดูในแมตช์นี้คือ เฮนเดอร์สัน ยังโดนใบเหลืองแม้ไม่ได้ลงสนาม ฐานไปประท้วงผู้ตัดสิน และยังมาเจ็บตัวหนักโดยที่ไม่ได้สัมผัสผืนหญ้าเลยแม้แต่นาทีเดียว
แฮร์รี เคน กัปตันทีมให้สัมภาษณ์แบบมองโลกในแง่ดีว่า "เฮนโด้แค่ล้มตรงนั้น ผมคิดว่าเขาไม่เป็นไรนะ น่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่แขน"