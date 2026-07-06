เดือดทะลุปรอท อังกฤษเชือดเม็กซิโกสุดมันส์ 3-2 ลิ่วรอบก่อนรองฯบอลโลก 2026

ถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์สุดมันส์ในฟุตบอลโลก 2026 ที่แฟนๆแทบไม่ได้หยุดหายใจ สำหรับเกมอังกฤษ กับ เม็กซิโก เจ้าภาพ เพราะตลอดเกมมีจังหวะตื่นเต้นให้ได้ลุ้นตัวโก่งกันอยู่ตลอดเวลา ทั้งการทำประตู จุดโทษ ใบเหลือง และใบแดง เรียกว่าครบทุกรสชาติ ก่อนสุดท้าย จะเป็นอังกฤษ ที่เล่น 10 คน ตั้งแต่ครึ่งหลัง เบียดเอาชนะไปสุดมัน 3-2
เกมนี้ จู๊ด เบลลิงแฮม ทิ้งตัวโหม่งให้ อังกฤษ นำ 1-0 นาที 36 จากจังหวะที่ บูกาโย ซากา ตักบอลจากริมเส้นฝั่งขวาเข้ามาให้
ก่อนนาที 38 จู๊ด เบลลิงแฮม ยิงประตูที่สองในเวลาห่างกันเพียง 2 นาที ช่วยให้ อังกฤษ หนีห่างเป็น 2-0
มาถึงนาที 42 แฟนเม็กซิโกเฮลั่น ฮูเลียน กินโญเนส ตะบันตีไข่แตกให้เจ้าภาพไล่มา 1-2 ก่อนจบครึ่งแรก อังกฤษนำ 2-1
นาทีที่ 54 อังกฤษเหลือ 10 คน จาเรลล์ ควอนซาห์ แบ็คขวา โดนใบแดงจากจังหวะเปิดปุ่มเข้าบอลอันตราย หลังกรรมการเช็ค VAR
แม้ตัวผู้เล่นจะน้อยกว่า แต่อังกฤษมาได้จุดโทษ ก่อนเป็น แฮร์รี่ เคน สังหารไม่พลาดให้ อังกฤษ นำห่าง 3-1 ในนาทีที่ 60
นาทีที่ 69 ดราม่ามาต่อเนื่อง เม็กซิโก ได้จุดโทษคืนบ้าง และเป็น ราอูล ฆิเมเนซ ยิงเข้าไปให้เจ้าภาพไล่มา 2-3
ช่วงเวลาที่เหลือ เม็กซิโก พยายามโหมบุกเข้าใส่ แต่บวกสกอร์เพิ่มไม่ได้ หมดเวลา อังกฤษ เบียดชนะเจ้าภาพ เม็กซิโก สุดมัน 3-2 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2026 ไปพบ นอร์เวย์
ขอบคุณภาพ : FIFA