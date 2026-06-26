"โปรเล็ก" ถาวร ปาดคว้าแชมป์กอล์ฟอาวุโส โตโยต้า ซีเนียร์ ที่กบินทร์บุรี

"โปรเล็ก" ถาวร วิรัตน์จันทร์ วัย 59 ปี เล่นเกมวันสุดท้าย อย่างดุดัน ทำ 7 อันเดอร์พาร์ 65 ปิดเกม 3 วัน ที่สกอร์รวม 19 อันเดอร์พาร์ 197 แซงขึ้นมาคว้าแชมป์ ศึกกอล์ฟไทยซีเนียร์ ทัวร์ รายการ โตโยต้า ซีเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 พร้อมรับเงินรางวัล 120,000 บาท โดยมี มาร์ดาน มามัต จากสิงค์โปร์ คว้าอันดับ 2 สกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 198 รับเงินรางวัล 80,000 บาท รายการนี้ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท แข่งขันวันที่ 24-26 มิ.ย.69 ที่สนาม กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ แบบพาร์ 72 ระยะ 6,523 หลา จ.ปราจีนบุรี
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย จัดการแข่งขัน ไทยซีเนียร์ ทัวร์ รายการ "โตโยต้า ซีเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026" การเล่นวันสุดท้าย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา เกมมีพลิก เมื่อ "โปรเล็ก" ถาวร วิรัตน์จันทร์ วัย 59 ปี นักกอล์ฟที่ดังสุดขีดจากผลงานแชมป์ในหลายรายการสำคัญ ก้าวถึงจุดสูงสุดด้วยตำแหน่งมือ1 ของเอเชียนทัวร์มาแล้ว และออกสตาร์ตเกมตามหลังผู้นำอยู่ 3 สโตรก เร่งเครื่องทำ 4 เบอร์ดี้ที่หลุม 2, 6, 7 และ 9 ใน 9 หลุมแรก ก่อนจบ 9 หลุมสุดท้าย ทำเบอร์ดี้อีกที่หลุม 10, 11 และ 14 เสียโบกี้ที่หลุม 15 พาร์ 4 ปิดเกมบุกอีกเบอร์ดี้ที่หลุม 17 พัตต์ในระยะไม่เกิน 6 ฟุต เซฟพาร์ที่หลุม 18 จบสกอร์ด้วย 7 อันเดอร์พาร์ 65 สกอร์รวม 3 วัน 19 อันเดอร์พาร์ 197 แซงขึ้นมาคว้าแชมป์รับเงินรางวัล 120,000 บาท
หลังเกม "โปรเล็ก" ถาวร วิรัตน์จันทร์ เผยว่า "รู้สึกดีใจที่กลับมาเล่นได้ดี เพราะไม่ได้คว้าแชมป์นานเกือบ 2 ปีแล้ว วันนี้พัตต์ดี พยายามทำผลงานให้ดีที่สุด เลยทำให้คว้าแชมป์สำเร็จ"
ทางด้าน มาร์ดาน มามัต นักกอล์ฟจากสิงค์โปร์ คว้าอันดับ 2 สกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 198 โดยมี เชาวลิต ผลาผล ผู้นำจากวันแรก ทำสกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 199 คว้าอันดับ 3 รับเงินรางวัล 60,000 บาท ขณะที่ ประหยัด มากแสง ผู้นำจากวันที่ 2 รอบนี้พลาดออกโบกี้ถึง 3 หลุม และทำเบอร์ดี้ได้ 4 หลุม จบเข้า 1 อันเดอร์พาร์ 71 อยู่อันดับ 4 ร่วมกับ ซอว์ มอร์ จากสิงค์โปร์ สกอร์รวมเท่ากัน 16 อันเดอร์พาร์ 200 แบ่งเงินรางวัลคนละ 45,000 บาท
สำหรับพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก นายสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาสุโสไทย และ นายเอลิเซน นากามูระ ซีอีโอสมาคมฯ ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน