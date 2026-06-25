สมาคมฟุตบอลกาตาร์ป๋าจัด คัดคนโปรไฟล์ดี บิน-กิน-อยู่ ฟรีทริปบอลโลก 2026

ทัพพ์ มีทรัพย์วัฒนา นักตกปลารุ่นใหม่ ผู้นำเข้าอุปกรณ์ตกปลาทำคลิปรีวิวชาวกาตาร์ ที่เดินมาเชียร์ทีมบ้านเกิด ในฟุตบอลโลก 2026 โดยเจ้าตัวมีโอกาสได้พูดคุยกับแฟนบอลชาวกาตาร์ที่เดินทางมาชมการแข่งขันที่ประเทศแคนาดา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องต่างๆ ผ่านเฟซบุ๊ค “Tub Meesupwatana”
เจ้าตัวเผยว่า ในฟุตบอลโลก 2026 เกมที่กาตาร์ พบกับ บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา มีชาวกาตาร์เดินทางมาชมเกมราวๆ 1,200 คน ซึ่งที่น่าเซอร์ไพรส์คือ ตั๋วที่แฟนบอลกาตาร์ได้มานั้น เขาบอกว่าสมาคมฟุตบอลกาตาร์สนับสนุน ดังนั้นค่าตั๋วน่าจะถูกกว่า 3 หมื่นบาท
ส่วนค่าโรงแรมในเวนคูเวอร์เวอร์ วันละหมื่นกว่าบาท แพงมาก แล้วค่าอาหารวันหนึ่งก็ต้องมีหลักพัน หากคำนวณคร่าวๆ ใน 1 คนต้องใช้เงินประมาณ 3 แสนบาทต่อทริป เพราะเขาต้องอยู่ให้จบ 3 เกม แล้วเขาบินด้วย ซึ่งเขาก็ขึ้นเครื่องบิน กาตาร์ แอร์ไลน์
เจ้าตัวยังระบุอีกว่า ทราบว่าสมาคมฟุตบอลกาตาร์จ่ายให้หมด แบบโอโห้ มาฟรี แต่เขาอะต้องสมัคร แล้วก็มีการคัดเลือกคนที่แบบว่ามีประวัติดีอะไรแบบนี้ สมาคมจ่ายให้หมดคนละ 3 แสนกว่าบาท มาฟรีทุกอย่าง ทั้งค่ากิน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม