แข้งหงส์แดงอย่างโหดยืน 1 มีส่วนร่วมทำประตูมากสุดในฟุตบอลโลก 2026

ลิเวอร์พูล ครองเบอร์ 1 โลก ทีมที่นักเตะมีส่วนร่วมกับประตู (ยิงและจ่าย) มากที่สุดบนเวทีฟุตบอลโลก 2026 หลังล่าสุดมีสถิติยืนยันว่านักเตะหงส์แดง มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ รวม 14 ครั้ง แบ่งเป็น 5 ประตู 9 แอสซิสต์ มากกว่าทุกสโมสรชั้นนำของโลก หากนับผลงานหลังจบการแข่งขันวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา
ที่โหดก็คือ ต่อให้ไม่นับผลงานของ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ลิเวอร์พูล แข้งตัวเก่ง ที่เพิ่งหมดสัญญากับทีมไปแล้ว แต่หงส์แดง ก็ยังยืน 1 สถิติดังกล่าวอยู่ดี ด้าน เรอัล มาดริด (ยิง 5 จ่าย 3) และ บาเยิร์น มิวนิค (ยิง 4 จ่าย 4) ตามมาเป็นอันดับ 2 ร่วมด้วยผลงาน 8 ครั้ง ส่วนแข้งอาร์เซนอล รั้งที่ 4 ด้วยผลงาน 7 ประตู (ยิง 3 จ่าย 4)
สถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของขุมกำลัง “หงส์แดง” ที่กระจายตัวไปรับใช้ทีมชาติหลายประเทศ และยังคงโชว์ฟอร์มโดดเด่นบนเวทีฟุตบอลโลก 2026 ได้อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นหนึ่งในสโมสรที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เวลานี้