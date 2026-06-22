อิเนียสต้าทั่วไทย! ตำนานสเปนชวนแฟนบอลร่วมสนุกช่วงบอลโลก 2026

อันเดรส อิเนียสต้า ตำนานกองกลางทีมชาติสเปน สร้างสีสันให้กับบรรยากาศฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทย จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อให้แฟนบอลได้ร่วมสนุกตลอดช่วงการแข่งขัน พร้อมโอกาสลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึกมากมาย
กิจกรรมที่ 1 : เกมล่าขุมทรัพย์
อิเนียสต้า ส่งคลิปพิเศษเชิญชวนแฟนบอลร่วมภารกิจลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท ผ่านกิจกรรมออนไลน์สุดพิเศษที่เปิดให้ร่วมสนุกตลอดช่วงฟุตบอลโลก
กิจกรรมที่ 2 : อิเนียสต้าทั่วกรุงเทพฯ
แฟนบอลอาจได้พบกับภาพของ อิเนียสต้า ตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร ผ่านแบนเนอร์และสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แคมเปญ ที่ถูกนำไปติดตั้งบนรถตุ๊กตุ๊กและรถสามล้อในหลายพื้นที่ เพื่อร่วมสร้างสีสันให้กับบรรยากาศฟุตบอลโลก 2026
กิจกรรมที่ 3 : แจกกระเป๋าคอลเลกชันพิเศษ
อิเนียสต้า ยังได้เตรียมแจกกระเป๋าดีไซน์พิเศษลาย อิเนียสต้า ให้กับแฟนบอลแบบฟรี ๆ โดยจะเริ่มต้นในกรุงเทพมหานคร ก่อนขยายกิจกรรมไปยังจังหวัดอื่นทั่วประเทศ
โดย อิเนียสต้า ระบุว่า แคมเปญทั้งหมดถูกออกแบบขึ้นเพื่อส่งต่อความสนุก ความสุข และบรรยากาศของมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกให้เข้าถึงแฟนบอลชาวไทยมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้จริงทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไล