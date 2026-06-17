เยาวชนไทยชื่นมื่น ร่วมกิจกรรม “MAZDA JUNIOR GOLF CAMP 2026” ยกระดับศักยภาพสู่เวทีกอล์ฟระดับโลก

บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนศักยภาพเยาวชนไทย ผ่านกิจกรรม “Mazda U.S. College PREP Junior Golf Camp 2026” แคมป์กอล์ฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดขึ้นสำหรับเยาวชนไทยลูกค้ามาสด้า โดยมีโค้ชจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหรัฐอเมริกามาให้ความรู้และเทคนิคการเล่นกอล์ฟโดยตรง
มาสด้าเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับวงการกอล์ฟไทย ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพ การยกระดับองค์ความรู้ และการสร้างสภาพแวดล้อมทางด้านกีฬาที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน อันจะช่วยผลักดันให้นักกอล์ฟเยาวชนไทยก้าวสู่เวทีระดับสากลได้อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 ณ Rancho Charnvee Resort and Country Club จังหวัดนครราชสีมา ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ โดยมีเยาวชนและครอบครัวมาสด้าจากทั่วประเทศเข้าร่วมอย่างอบอุ่นกว่า 120 คน
นายภพนิพิฐ จิรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและนวัตกรรมดิจิทัล บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ภายหลังจากที่มาสด้าได้จัดโครงการ Mazda U.S. College PREP Junior Golf Championship อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เพื่อสานฝันให้กับเยาวชนที่รักในกีฬากอล์ฟได้มีโอกาสก้าวสู่เส้นทางอาชีพในระดับนานาชาติ ล้วนได้รับการตอบรับที่ดี และมีเยาวชนมาสด้าเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ครั้งนี้มาสด้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นฐานของกีฬานี้ จึงจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในรูปแบบของ Golf Camp เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะจากโค้ชกอล์ฟอาชีพอย่างใกล้ชิด และนำความรู้ไปใช้ในการเล่นกอล์ฟได้อย่างมีศักยภาพยิ่งขึ้น”
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเยาวชนและครอบครัวลูกค้ามาสด้า ที่ต่อยอดจากแนวคิด Joy Drives Lives อันเป็นปรัชญาการสื่อสารของแบรนด์มาสด้า ในการสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการเดินทาง เพราะมาสด้าเชื่อว่า “ความสุขจากการขับขี่” สามารถส่งต่อพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกวัน และนำไปสู่ความสุขในการขับเคลื่อนชีวิต Joy of Living มาสด้าจึงได้ส่งผ่านแนวคิด Joy Drives Lives สู่กิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย ทั้งด้านกีฬา การศึกษา และการพัฒนาเยาวชน รวมถึงกิจกรรม Mazda U.S. College PREP Junior Golf Camp 2026 ในครั้งนี้ ที่มุ่งสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากล สะท้อนให้เห็นว่ามาสด้าไม่ได้ต้องการเป็นเพียงผู้ผลิตรถยนต์ แต่ยังต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืน
ภายในกิจกรรม Mazda U.S. College PREP Junior Golf Camp 2026 เยาวชนยังได้รับการสนับสนุนจากโค้ชมืออาชีพที่มีประสบการณ์การสอนนักกอล์ฟเยาวชนในระดับนานาชาติที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย
โค้ช Jenna Birch จากมหาวิทยาลัย Arkansas at Little Rock
โค้ช Richard Church จากมหาวิทยาลัย Southern Utah
โค้ช Mike Dunphy Former Srixon/Cleveland Golf Tour Manager
ทั้งหมดมาถ่ายทอดทั้งเทคนิคการเล่นกอล์ฟอย่างถูกต้องแบบมืออาชีพ การพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ตลอดจนการเสริมสร้างแนวคิดด้านกีฬา เช่น ความมีวินัย การควบคุมอารมณ์ และการตั้งเป้าหมายในระยะยาว เพื่อให้นักกีฬาเยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในสนามแข่งขันและในชีวิตประจำวัน
นอกจากนี้ ยังมีเยาวชนนักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ เอมี่ ปวีณ์ธิดา แรมเมือง จาก Eastern Michigan University และ ของขวัญ สิริชญา จันทร์เพ็ญ จาก University of North Alabama มาร่วมแชร์ประสบการณ์จริงให้กับน้องๆ เยาวชนในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเพียงการฝึกฝนทักษะด้านกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน ที่ช่วยจุดประกายความฝันให้กับเยาวชนไทยในการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพระดับสากล ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยมีผู้ปกครองร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด สร้างแรงสนับสนุนให้เยาวชนได้กล้าแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
“ผมต้องขอขอบคุณเยาวชนและลูกค้ามาสด้าทุกท่านที่ให้การตอบรับกิจกรรมครั้งนี้อย่างล้นหลาม มาสด้าจะยังคงยึดมั่นในการดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Joy Drives Lives” อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ทุกกิจกรรมเป็นมากกว่าประสบการณ์การขับขี่ แต่เป็นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมในระยะยาว ผ่านการสนับสนุนเยาวชน การศึกษา และการเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อร่วมผลักดันสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปในระยะยาว” นายภพนิพิฐ กล่าวเสริม