ลมกรดแชมป์ซีเกมส์เดือด ตัดพ้อ-คาใจหลุดทีมผลัดเอเชีย ชี้มีคนสถิติดีกว่าแต่กลับไม่ถูกเลือก

ส่อเป็นเรื่องราวดราม่าในวงการกรีฑาไทย เมื่อ “โอ๊ด” ธวัชชัย หีมเอียด ลมกรดทีมชาติไทย หนึ่งในสมาชิกทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย ชุดคว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ 2025 ออกมาโพสต์ละบาย หลังไม่มีชื่อติดทีมชาติชุดเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาประเภทผลัด ชิงแชมป์เอเชีย ที่จีน โดยเจ้าตัวตัดพ้อ หลังทุ่มเทฝึกซ้อมมาโดยตลอด แต่ไม่มีชื่อติดทีม ระบุตนและน้องบางคน ยังวิ่งดีกว่าบางคนที่ติดทีมชุดดังกล่าวไป
เจ้าตัวร่ายผ่านเซบุ๊ค ว่า “พยายามแทบตาย ผมต้องตื่นมาซ้อมเช้ากว่าคนอื่นทุกวัน ตี 5-6 โมง แล้วผมต้องไปเรียน พอเรียนเสร็จก็รีบกลับมาซ้อมทุกวัน ทำแบบนี้วนไป แต่ผมไม่เคยเลยที่จะหยุดซ้อม ผมตั้งใจตลอด บางครั้งวันที่เขาให้พัก ผมก็แอบไปซ้อมบ้าง ผมตั้งใจมากๆจริงๆ สำหรับผมคิดว่าการที่ไปซ้อมและไปเรียนด้วยมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับผมเลย ล่าสุดผมก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสถิติผมยังไม่ตก ผมมั่นใจว่าผมวิ่งชนะคนในทีม 4×100 บางคน และไม่ใช่แค่ผม ยังมีเด็กรุ่นใหม่ที่ยังมีสถิติดีกว่าด้วย ผมไม่เข้าใจว่าต้องวิ่งดีขนาดไหนต้องทำอย่างไร ไม่ใช่แค่ตัวผม แต่คนอื่นๆและน้องๆคนอื่นด้วย ผมอยากให้แก้ไขบางอย่างด้วยครับ”
“รายการ Asian Relays Athletics Championships ที่จะถึงนี้ ผมไม่ได้ไปนะครับ เขาไม่ส่งชื่อผมไปแข่งนะครับ เขาบอกว่าผมวิ่งไม่ได้ แต่ทำอะไรไม่ได้แล้วครับ
เพราะว่าส่งชื่อไปแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ ผมต้องยอมรับมัน แต่ไม่เป็นไร ผมจะไม่ท้อแค่นี้ ผมจะก้าวผ่านมันไปให้ได้ ผมจะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไป จะเก่งกว่านี้ให้ได้ขอบคุณครับ”