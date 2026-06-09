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กอล์ฟเยาวชนไทย 37 คนพร้อมล่าแชมป์จูเนียร์เวิลด์ที่ซานดิเอโก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แข่งขันกอล์ฟเยาวชนโลก USWING MOJING JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIP 2026 ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2569
37 นักกอล์ฟเยาวชนตัวแทนทีมชาติไทย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนโลก "USWING MOJING JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIP 2026" พร้อมออกเดินทางไปเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2569

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรายการกอล์ฟเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดของโลก เชื่อมั่นว่านักกอล์ฟไทยจะสามารถสร้างผลงานที่ดีและนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศได้อีกครั้ง หลังจากปี 2568 นักกอล์ฟไทยเคยสร้างผลงานคว้าแชมป์ประเภทบุคคลชายและหญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี ได้สำเร็จ“

หนึ่งในนักกอล์ฟเยาวชนที่ได้รับทุนครั้งนี้คือ “เฌอลีน” พันน์นรินทร์ ศรีชาพันธุ์ ลูกสาวของ “เจ้าบอล” ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสชื่อดังของไทย ซึ่งคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยในรุ่นอายุ 7-8 ปี

“เฌอลีน” พันน์นรินทร์ ศรีชาพันธุ์ ลูกสาวของ “เจ้าบอล” ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสชื่อดังของไทย


แข่งขันกอล์ฟเยาวชนโลก
“เฌอลีน” พันน์นรินทร์ ศรีชาพันธุ์ ลูกสาวของ “เจ้าบอล” ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสชื่อดังของไทย
กอล์ฟเยาวชนไทย 37 คนพร้อมล่าแชมป์จูเนียร์เวิลด์ที่ซานดิเอโก