“ซิโก้-แม่เปิ้ล” ร่วมยินดี “น้องเพิร์ล” ลูกสาวคนสวย คว้าปริญญาด้านการออกแบบที่อังกฤษ

“ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตศูนย์หน้าระดับตำนานและอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ยิ้มแก้มปริและภาคภูมิใจสุดๆ หลัง “น้องเพิร์ล” มุกตาภา เสนาเมือง ลูกสาวคนสวยและคนเล็กของบ้าน เตรียมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างเป็นทางการกับมหาวิทยาลัยลัฟบะระ ประเทศอังกฤษ ซึ่งสถาบันแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องการสอนและวิจัยด้านศิลปะ การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นหนึ่งในคณะระดับท็อปของสหราชอาณาจักร
ทั้งนี้ “ซิโก้” พร้อมด้วยภรรยา “แม่เปิ้ล” อัสราภา เสนาเมือง ได้ควงคู่บินตรงสู่สหราชอาณาจักร เพื่อเข้าร่วมชมงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ (SDCA Degree Show 2026) และร่วมแสดงความยินดีกับลูกสาวคนเก่งที่ได้จัดทำชิ้นงานส่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้ารับปริญญาบัตร
“ซิโก้” ได้โพสต์ภาพครอบครัว พ่อ-แม่-ลูก สุดอบอุ่นผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมระบุแคปชั่นสุดซึ้งกินใจว่า “พ่ออาจจะไม่เคยพาหนูไปสมัครเรียนอนุบาล แต่วันนี้ ยังไงพ่อก็ต้องมา พ่อดีใจและภูมิใจในตัวหนูมากนะลูก หนูเก่งมาก #จบแล้วพร้อมรับงานนะครับ”