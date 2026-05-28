“วัชระ” จบ 10 อันเดอร์ คว้าแชมป์ไทยซีเนียร์ทัวร์ รายการอาทิตยา ซูเปอร์ ซีเนียร์

วัชระ ปภาคีรี นักกอล์ฟวัย 63 ปี ปิดเกมรอบสุดท้ายด้วยการทำเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสองวัน 10 อันเดอร์พาร์ 134 รับเงินรางวัล 5 หมื่นบาท หลังคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพ ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ รายการ "อาทิตยา ซูเปอร์ ซีเนียร์ ทัวร์ 2026" (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เล่นสโตรคเพลย์ 2 วัน 36 หลุม ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนบาท ส่วนแชมป์ แกรนด์ ซีเนียร์ (อายุ 70 ปีขึ้นไป) เล่นวันเดียวเป็นของ กิตติพัฒน์ แก้ววิเศษสิทธิ์ โปรวัย 74 ปี ทำสกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 71 รับเงินรางวัล 5 พันบาท รายการนี้แข่งขันที่สนามอาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2569
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย จัดการแข่งขัน ไทยซีเนียร์ ทัวร์ ภายใต้การสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนจาก โตโยต้า, เซนกอล์ฟ แฟคตอรี่, ชูโฟติก, ห้องอาหารขวัญเรือน, โซโก้ (ไจ้เอ้นท์) มาเลเซีย, ยูทิลิตี้ พลัส, ซีเอสวี เอเนอร์จี้, ศักดิ์สยามกรุ๊ป, สนามภูเก็ต คันทรี คลับ, วัลเลซ และ สนามกอล์ฟอาทิตยา กอล์ฟ รีสอร์ท แบ่งผู้เล่นเป็นรุ่น แกรนด์ ซีเนียร์ (อายุ 70 ปีขึ้นไป) กลุ่มนี้คิดสกอร์รวมวันเดียว 18 หลุม จากการแข่งขันวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ชิงเงินรางวัลรวม 1 แสนบาท และ รุ่นซูเปอร์ ซีเนียร์ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เล่นสองวัน 36 หลุม ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2569 ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนบาท
วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 จบรอบสุดท้ายของการแข่งขัน ซูเปอร์ ซีเนียร์ แชมป์เป็นของ วัชระ ปภาคีรี นักกอล์ฟวัย 63 ปี เปิดเกม 9 หลุมแรกด้วย อีเกิ้ลที่หลุม 4 พาร์ 5 เก็บเบอร์ดี้ที่หลุม 2 และ 7 เสียโบกี้เดียว ที่หลุม 9 พาร์ 4 เก้าหลุมสุดท้ายเก็บเพิ่มอีกเบอร์ดี้เดียวที่หลุม 13 พาร์ 3 ที่เหลือเซฟพาร์ทั้งหมด จบสกอร์เข้ามาอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสองวัน 10 อันเดอร์พาร์ 134 คว้าแชมป์ จากความสำเร็จครั้งนี้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
วัชระ ปภาคีรี เปิดใจถึงการแข่งขันสัปดาห์นี้ว่า "เป็นวันที่ต้องต่อสู้กับอะไรหลายอย่าง พยายามลดความกดดันให้มากที่สุด อากาศก็ร้อนมาก ขอบคุณสมาคม และสนามกอล์ฟอาทิตยา รวมถึงสปอนเซอร์ทุกๆหน่วยงาน ที่สนับสนุนกับสมาคมฯได้จัดกิจกรรมดีกับสมาชิก รายการนี้เป็นของผู้เล่น ซูเปอร์ ซีเนียร์ และเราทุกคนได้เล่นอย่างสนุกสนาน"
อันดับ 2 ร่วมเป็น ธนยศ ทับทิม และ สมคิด ชื่นฉ่ำ จบเกมสกอร์รวมเท่ากัน 7 อันเดอร์พาร์ 137 แบ่งเงินรางวัลคนละ 22,250 บาท โดยมี ทินกร จันทร์สมบูรณ์ และ อวยชัย ภูริปัญญานนท์ อันดับ 4 ร่วมสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 140 อันดับ 6 เป็นของ สังวาลย์ วิรัตน์จันทร์ สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 141 ขณะที่ สุรเดช สุขสมบูรณ์, มงคล ตันทีปธรรม และ ไชยวิทย์ มาตรสิงห์ จบอันดับ 7 ร่วมสกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 142 รายการนี้มีผู้เล่นรับเงินรางวัลทั้งสิ้น 56 ราย ตัดสกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149
พิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก มร.อลิเซน นากามูระ ซีอีโอ สมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย และ ผู้บริหาร เซน กอล์ฟ แฟคตอรี่ และ มร.ฮอง ซูน บอง ซีอีโอ สนามอาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักกอล์ฟทั้งหมด และสมาคมยังมีจัดเลี้ยงอาหารเย็นให้กับสมาชิกอีกด้วย