คชสาร เก๋าปะทะสด ขุนสยาม คู่เอกมวยไทยพลังใหม่

ศึกมวยไทยพลังใหม่สัปดาห์นี้ คู่เอกนำรายการ คชสาร ว.วิวัฒนานนท์ เตรียมรับมือดาวรุ่งก้านยาว ขุนสยาม เกียรติตะวันชัย ณ เวทีราชดำเนิน
คอมวยไทยเตรียมเดือดสะท้านวิกราชดำเนินในค่ำคืนวันพุธนี้ กับการเผชิญหน้าระหว่างมวยต่างวัยต่างสไตล์ในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ แฟนมวยทั่วประเทศปักหมุดรอชมการโคจรมาพบกันของ คชสาร ว.วิวัฒนานนท์ ขุนพลเสื้อแดงจากเมืองสุรินทร์ ยอดมวยเก๋าเกมประเภทกระดูกชิ้นโตที่ผ่านศึกเหนือเสือใต้มาอย่างโชกโชน ล่าสุดเรียกความมั่นใจกลับมาเต็มเปี่ยมหลังโชว์หักปากกาเซียนชนะคะแนน เพชรอคิน เงาะบางกะปิ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ไฟต์นี้คชสารซุ่มซ้อมเข้มพร้อมขนทีเด็ดวงในและลูกเข่าขวางหน้ายัดไส้ รวมถึงเหลี่ยมเชิงชั้นครูมาสยบความสดของรุ่นน้อง
ขณะที่ฝั่งน้ำเงิน ขุนสยาม เกียรติตะวันชัย ดาวรุ่งพุ่งแรงวัย 19 ปีจากสกลนคร พกพาความสูงยาวเข่าดีถึง 182 เซนติเมตรขึ้นท้าชน จุดเด่นอยู่ที่ช่วงชกและไอคิวสมองมวยที่รวดเร็วฉลาดหลักแหลม แถมฟอร์มล่าสุดกำลังสดจัดหลังเดินหน้าคว้าชัยชนะคะแนน สิทธิศักดิ์ ส.ประสพโชค มาสองไฟต์รวด อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าขุนสยามยังเป็นรองในเรื่องของกระดูกมวย ประกอบกับกระแสข่าวเชิงลึกที่ระบุว่าการเตรียมตัวฟิตซ้อมในไฟต์นี้ยังไม่เต็มร้อยเท่าฝั่งรุ่นพี่
การคุมเกมบนเวทีในค่ำคืนนี้จึงอยู่ที่ว่า คชสารจะอาศัยความเก๋าและสภาพร่างกายที่พร้อมกว่า บดเบียดชวนทะเลาะต้อนหน้าต้อนหลังเพื่อตัดกำลังดาวรุ่งรุ่นน้องได้มากน้อยขนาดไหน หรือจะเป็นขุนสยามที่ใช้ความสดและช่วงชกที่ได้เปรียบสาดอาวุธยาวเข้าใส่เพื่อสยบความเก๋า เกมคู่นี้รับประกันความเดือดสะใจคอมวยอย่างแน่นอน ร่วมพิสูจน์พร้อมกันผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง True Visions NOW ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
