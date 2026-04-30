“น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” มอบสิทธิ์เข้าแคมป์ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2026”

“น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” ร่วมกับ “ศูนย์ฝึกสอนกอล์ฟเยาวชนกองทัพอากาศ” จัดโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง - กองทัพอากาศ” ประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 มุ่งพัฒนาทักษะและศักยภาพเยาวชนไทย มอบทุนพัฒนาฝีมือ พร้อมคัดเลือกสุดยอดนักกอล์ฟเยาวชนเข้าติวเข้มแคมป์ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2026” ปลายปีนี้
พลอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ประธานอนุกรรมการศูนย์กีฬากองทัพอากาศ ดอนเมือง และหัวหน้าคณะทำงานโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง - กองทัพอากาศ” พร้อมด้วยคุณภาสวร ปีตรังสี ผู้จัดการอาวุโสโครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง - กองทัพอากาศ” ประจำปี 2569 ณ ห้องชัยพฤกษ์ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569
คุณภาสวร ปีตรังสี ผู้จัดการอาวุโสโครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง กล่าวว่า “เป็นระยะเวลา 18 ปีที่ “น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ร่วมกับ “ศูนย์ฝึกสอนกอล์ฟเยาวชนกองทัพอากาศ” จัดโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง - กองทัพอากาศ” อย่างต่อเนื่อง พร้อมปลูกฝังในเรื่องของความมีน้ำใจนักกีฬา หรือ Sportsmanship เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
สำหรับโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง - กองทัพอากาศ” ประจำปี 2569 ในปีนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีน้อง ๆ นักกอล์ฟเยาวชนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 200 คน เราได้เห็นน้อง ๆ หลายคนมีพัฒนาการด้านกีฬากอล์ฟที่เติบโตแบบก้าวกระโดด แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของหลักสูตรต่าง ๆ ความทุ่มเทของผู้ฝึกสอน และความมุ่งมั่นตั้งใจของน้อง ๆ ที่เข้าร่วมอบรม “น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” จึงขอมอบทุนพัฒนาฝีมือ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท เพื่อให้น้อง ๆ นำไปต่อยอดในการเรียนรู้ ฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นโปรกอล์ฟในอนาคต
นอกจากนี้ยังมีน้อง ๆ ในรุ่นอายุ 13 - 17 ปี ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยม ทาง “ช้าง” จึงขอมอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะกอล์ฟ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2026” โดยในปีนี้เราได้เพิ่มโควต้าเข้าร่วมอบรมจากเดิม 2 คน เพิ่มขึ้นเป็น 4 คน ซึ่งได้แก่ “หนูนิตย์” เสาวนิตย์ เจริญสุขรุ่งเรือง, “ไออุ่น” อรนลิน มุงคุณแสน, “เปตอง” ณฐโชค เจริญคมเมธา และ“พุฒิ” คัจฉพงษ์ เกตน์ธีรโรจน์ โดยน้อง ๆ เหล่านี้จะร่วมอบรมทักษะกอล์ฟกับน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต 2026 พร้อมกันในช่วงปลายปีนี้”
มอบทุนพัฒนาฝีมือ. jpg
คุณภาสวร ปีตรังสี ผู้จัดการอาวุโสโครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง พร้อมด้วยพลอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ประธานอนุกรรมการศูนย์กีฬากองทัพอากาศ ดอนเมือง ร่วมมอบทุนพัฒนาฝีมือให้กับน้อง ๆ เยาวชนในโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง - กองทัพอากาศ” ประจำปี 2569 จำนวน 100,000 บาท ณ ห้องชัยพฤกษ์ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569
มอบสิทธิ์เข้าแคมป์กอล์ฟ.jpg
คุณภาสวร ปีตรังสี ผู้จัดการอาวุโสโครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง พร้อมด้วยพลอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ประธานอนุกรรมการศูนย์กีฬากองทัพอากาศ ดอนเมือง ร่วมมอบรางวัลให้กับน้อง ๆ เยาวชนที่ได้รับสิทธิ์เข้าอบรม “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2026” ณ ห้องชัยพฤกษ์ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569