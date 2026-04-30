ม.เกษมบัณฑิตผนึกกูรู 4 เสาหลักเสวนาถกกระทรวงกีฬาแห่งอนาคต

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเกามบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ประเทศไทย : กับกระทรวงกีฬาแห่งนาคต” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปัทมชาติ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงกีฬาของผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนนั้น การจัดโครงการในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) เป็นประธานในพิธีเปิด
ดร.เสนีย์ เผยอีกว่า เพื่อให้การจัดโครงการครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ในฐานะผู้ประสานงานการจัดโครงการ จึงได้เชิญคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายในบริบทที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านสังคมศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและการเมือง ด้านการบริหารจัดการองค์กรกีฬา และสื่อมวลชน ขณะเดียวกันในงานดังกล่าวจะมีแขกรับเชิญพิเศษระดับ VIP เข้าร่วมด้วย ดังนั้นด้วยมุมมอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคณะวิทยากรตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง คาดว่าผลการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และหนึ่งในฐานข้อมูลที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปประกอบพิจารณาการจัดตั้งกระทรวงกีฬาต่อไป
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อให้ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลและบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและก้าวทันประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาวงการกีฬา ดังนั้นเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าถ้ารัฐบาลเดินหน้าในการจัดตั้งกระทรวงกีฬาซึ่งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกีฬาเดี่ยวหรือควบรวมกับกิจการอื่นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ถกประเด็นและจะชี้ให้เห็นถึงโอกาส และความท้าทายภายใต้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยในอนาคต จึงเชื่อว่าผลที่ได้จากการจัดโครงการโดยเฉพาะมุมมองของคณะวิทยากรจาก 4 เสาหลัก ดังที่รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้กล่าวไว้
สำหรับด้านการบริหารจัดการองค์กรกีฬา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยากรโอลิมปิคไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายถิรชัย วุฒิธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง อดีตอธิบดีกรมศุลกากร อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต อดีตนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย อดีตประธานพัฒนาเทคนิคสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย, ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อดีตรองอธิบดีกรมพลศึกษา, นางสาวชนาธิป ซ้อนขำ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2012 (ลอนดอนเกมส์)
ด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมของ ESCAP องค์การสหประชาชาติ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้านสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผู้ก่อตั้งสวนดุสิตโพล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสื่อมวลชน นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารในเครือสยามสปอร์ต ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ อดีตที่ปรึกษาด้านกีฬานายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) และนายวรเทพ มากโภคา คอลัมนิสต์ไทยรัฐสปอร์ตออนไลน์ อดีตผู้สื่อข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อดีตผู้ดำเนินรายการกีฬาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยมีนายยุทธพงศ์ วิชัยดิษฐ สื่อมวลชนอาวุโส ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุอสมท. FM.99 MHz อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุ อสมท. FM.99 MHz (คลื่นเมืองไทยแข็งแรง) ดำเนินการเสวนา
ที่สำคัญภายหลังการเสวนาจะมีการสรุปแนวทาง รูปแบบการจัดตั้งกระทรวงกีฬาซึ่งผ่านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในเชิงวิชาการของคณะวิทยากรเพื่อมอบให้กับรัฐบาลต่อไป และเพื่อให้การเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้เป็นหนึ่งในมิติสำหรับการสร้างการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้ของสาธารณชน และผู้สนใจทั่วไปจึงกำหนดให้มีการแพร่ภาพผ่านระบบออนไลน์ (ไลฟ์สด) ทางเฟซบุ๊ก : ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเครือข่ายสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อีกด้วย สำหรับความเคลื่อนไหวจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆต่อไป