“บิ๊กหม่อง” นั่งนายกสควอช สมัยที่ 3 เน้นสร้างนักกีฬาทั่วประเทศ

สควอชหนุน"บิ๊กหม่อง" ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา นั่งเก้าอี้นายกสมาคมฯสมัย 3 เจ้าตัวพร้อมรับทำหน้าที่ต่อ เดินเครื่องสานต่องานปั้นนักกีฬาเยาวชนจากภูมิภาคให้มากขึ้น ดันสควอชลงสู่ระดับอุดมศึกษาและโรงเรียนมากขึ้น พร้อมเปิดตัวโค้ชต่างชาติชาวปากีสถานที่เคยสร้างผลงานส่งนักกีฬามาเลเซียสู่ระดับท็อปเอเชียมาสร้างความแข็งแกร่งให้ทีมชาติชุดลุยเอเชียนเกมส์ปีนี้
สมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เม.ย.69 โดยมีวาระที่สำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ หลังจากที่นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา นายกสมาคมฯ 2 สมัยได้อยู่ครบวาระแล้ว ซึ่งบรรยากาศในการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายชลิตรัตน์ ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯสมันที่ 3 แต่เพียงผู้เดียว และได้รับการยกมือสนับสนุนจากสโมสรสมาชิกภายในเวลาไม่กี่นาที
นายชลิตรัตน์ กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณสโมสรสมาชิกและคณะกรรมการชุดเดิม ทีมงานเจ้าหน้าที่ และ นักกีฬาสควอชทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตนให้เข้ามาทำหน้าที่นายกสมาคมฯเพื่อมาบริหารฃานพัฒนาวงการกีฬาสควอชของไทยอีกสมัย ซึ่งตนก็จะขอทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้อย่างเต็มที่และให้ดีที่สุด สานต่อนโยบายเดิมที่จะยกระดับและพัฒนา ขยายฐานการเล่นกีฬาสควอชให้แพร่หลายในกลุ่มเยาวชนเพื่อสร้างบุคลากร สร้างนักกีฬาให้มากขึ้น หลังสมาคมฯประสบปัญหาขาดแคลนนักกีฬาทำให้มีตัวเลือกในการพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติมีจำกัด ปีที่ผ่านมาสมาคมฯก็ได้ทำเอ็มโอยูกับสถาบันการศึกษา และ โรงเรียน หลายแห่ง พร้อมส่งเสริมงบประมาณในการจัดสร้างสนามสควอชไว้ตามสถาบันการศึกษาเพื่อให้เป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือแก่นักกีฬาเยาวชน โดยล่าสุดก็ไปมอบสนามให้โรงเรียนที่สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
"ปีที่ผ่านมาสมาคมฯมีความโชคดีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ OR ซึ่งสามารถช่วยให้การบริหารและการดำเนินการตามแผนและนโยบายเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสร้างเยาวชน เนื่องจากปัญหาหลักคือการสนับสนุนจากภาครัฐที่ควรจะได้จากกองทุนพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ทุกสมาคมกีฬาฯก็ถูกตัดงบประมาณและไม่ได้รับการสนับสนุนเต็มที่ ทั้งรายการในระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ อย่างไรตามสมาคมฯก็ยังต้องเดินหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป"
ขณะที่นายอัครินทร์ หิรัญพฤกษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงแผนงานของสมาคมฯในปีนี้ว่า นอกจากขยายฐานการสร้างนักกีฬาเยาวชนแล้ว ภาระกิจสำคัญคือการส่งนักกีฬาไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้ โดยขณะนี้สมาคมได้ทำการจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติ เป็นชาวปากีสถาน ที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับเคยสร้างนักกีฬาสควอชมาเลเซียให้ก้าวมาสร้างผลงานเป็นที่ 1 ของทวีปมาแล้ว และเขาจะมาดูแลนักกีฬาไทยตลอดระยะเวลา 6 เดือนจนจบเอเชี่ยนเกมส์ ซึ่งสมาคมก็คาดหวังว่าจะจะเข้ามาช่วยพัฒนาเทคนิค วางระบบการฝึกซ้อม การเตรียมทีม และ ผลักดันให้นักกีฬามีศักยภาพไปสู่ระดับนานาชาติมากขึ้น และหากมีผลงานดีก็อาจจะมีการทำต่อยาวไปถึงซีเกมส์ที่มาเลเซียในอีก 2 ปีข้างหน้าด้วย