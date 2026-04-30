กรมพลศึกษา จัดกิจกรรมคิกออฟ ชวนคนไทยประกวดไลน์แดนซ์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ
สนองพระบรมราโชบายพัฒนาคนไทยสู่สังคมสุขภาวะยั่งยืน
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานเปิดกิจกรรม “KICK OFF MOVE TOGETHER แข็งแรงถ้วนหน้า สุขภาพดีทั่วไทย” ประจำปี 2569 โดยมีพลตรีสายน้ำ พินิจอักษร อนุกรรมการด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬาฯ ผู้บริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารกรมพลศึกษา และผู้บริหารของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมงาน
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “KICK OFF MOVE TOGETHER แข็งแรงถ้วนหน้า สุขภาพดีทั่วไทย” มีการออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ลานพระพลบดี สนามกีฬาแห่งชาติ และออนไลน์ทั่วประเทศ นำร่องรณรงค์ออกกำลังกายแบบ ไลน์แดนซ์ (Line Dance) ที่เข้าถึงได้ง่าย สร้างความสนุกสนานจากดนตรีผสมผสานการเต้นจังหวะที่มีแรงกระแทกน้อย เหมาะกับผู้คนทั่วไป ช่วยพัฒนาร่างกายจิตใจควบคู่ทุกระบบ
สำหรับการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ ถือเป็นการนำร่องรณรงค์ด้วยรูปแบบไลน์แดนซ์เนื่องจากประชาชนทั่วไปสามารถเต้นตามได้ง่าย ลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บ เป็นการเต้นประกอบดนตรีช่วยพัฒนาการทรงตัว สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ควบคู่กับด้านจิตใจ ช่วยลดความเครียด และด้านสังคมกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มชมรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานพระพลบดี สนามกีฬาแห่งชาติ จำนวนกว่า 1,000 คน รวมถึงยังมีการร่วมกิจกรรมของประชาชนจาก 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ที่ร่วมเต้นไลน์แดนซ์และทำกิจกรรมไปพร้อมกันด้วย
ทั้งนี้ กรมพลศึกษาได้จัดให้มีการประกวดไลน์แดนซ์ ประจำปี 2569 ประเภททีมประชาชนทั่วไป อายุ 25 ปี ขึ้นไป รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อับดับที่ 1 รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อับดับที่ 2 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท และรางวัลชมเชย เกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 5,000บาท จำนวน 2 รางวัล ซึ่งกิจกรรมประกวดไลน์แดนซ์ฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน 4 ภาค รับสมัคร ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ประกาศผลตัวแทนภาคละ 5 ทีม ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2569 รอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะของแต่ละภาคประกวดวันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2569 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กิจกรรมนี้มุ่งเป้าขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชนทุกช่วงวัยในชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยมีนิสัยรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสังคมที่เข้มแข็ง สุขภาพดี ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข คาดหวังว่าวัน KICK OFF MOVE TOGETHER จะเป็นการจุดประกายสร้าง“กิจกรรมเชิงรณรงค์” ไปสู่ “ระบบการมีส่วนร่วมในชุมชน” สามารถสร้างความแข็งแรงถ้วนหน้า สุขภาพดีทั่วไทย ป้องกันและลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดค่ารักษาค่าใช้จ่ายของประเทศโดยรวมได้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาคนในชาติทุกช่วงวัยด้วยการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน (Sport Health) คาดหวังความสำเร็จขับเคลื่อนนโยบายที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษาร่วมสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มวัยออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยสร้างช่องทางให้มีการออกกำลังกายร่วมกันในชุมชนที่สนุกสนานเสริมสร้างความสัมพันธ์ทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับพื้นที่ได้ ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานทั้งการพัฒนา “จิตอาสากีฬา”แล้ว 5 รุ่น รวมกว่า 700 คน จัดตั้งชมรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาระดับหมู่บ้านรองรับเป็นเครือข่ายนำรองแล้วรวมกว่า 2,600 ชมรม รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้ดำเนินงานระดับพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง