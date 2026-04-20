นายกสมาคมกอล์ฟฯ เยี่ยมแคมป์ทีมชาติ เตรียมพร้อมลุยเอเชียนเกมส์ 2026

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักกอล์ฟทีมชาติไทย ในการเก็บตัวแคมป์ที่ 3 ณ สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 14-21 เม.ย. 2569 เพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น
การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นเตรียมเข้าสู่การแข่งขัน SINGHA Thailand Amateur Match Play Championship 2026 ซึ่งเป็นการแข่งขันรูปแบบ Match Play ในช่วงปลายเดือนนี้ โดยฝึกการวางแผนเกมและรับมือสถานการณ์จำลอง ครบทั้ง full-swing, ลูกสั้น และพัตต์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น นักกีฬาและทีมงานร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
นายกสมาคมฯ ย้ำให้นักกีฬามุ่งมั่นฝึกซ้อม ควบคู่กับการสร้างทัศนคติที่ดีและความสนุกในการเล่น เพื่อพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้ารักษามาตรฐานผลงานจากเอเชียนเกมส์ครั้งก่อน ที่ไทยคว้า 2 ทอง 1 เงิน และสามารถครองเบอร์ 1 เอเชีย