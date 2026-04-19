“ซีวู พาร์ค”แชมป์ ซุปเปอร์ เจนซ์ บอย ‘บางจาก มาสเตอร์ 2026’ สนาม 2 คว้าตั๋วลุยศึกใหญ่นานาชาติ FCG ที่สหรัฐฯ

จบลงอย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ “บางจาก มาสเตอร์ 2026” สนามที่ 2 ของฤดูกาล ผนึกกำลังจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ระหว่าง บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดินหน้าพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนไทยสู่ระดับสากล
สนามที่ 2 ทำการแข่งขัน ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2569
เป้าหมายแห่งชัยชนะของสนามนี้เพื่อเฟ้นหายอดนักกอล์ฟเข้าสู่โครงการพัฒนาของ GENZ และรับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรายการนานาชาติ และในปีนี้ยังได้ยกระดับมาตรฐานการแข่งขันสู่ระดับสากล โดยผลแข่งขันทั้ง 5 สนามตลอดฤดูกาลได้รับการบันทึกในระบบ Junior Golf Scoreboard (JGS) ฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการยื่นขอทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสนามที่ 1, 4 และ 5 ยังได้รับการรับรองจาก WAGR (World Amateur Golf Ranking) เพื่อให้นักกอล์ฟรุ่น Super GENZ และ Special GENZ ได้สะสมคะแนนอันดับโลกอีกด้วย
รอบสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 ไฮไลท์สำคัญของสนามที่ 2 อยู่ที่รุ่น Super GENZ Boy ผู้ชนะเลิศที่นอกจากได้รับถ้วยรางวัลยังได้รับรางวัลพิเศษอีกด้วย และแชมป์รุ่นนี้เป็นของ ‘ซีวู พาร์ค จากเกาหลีใต้ ที่โชว์ฟอร์มได้สุดยอดจบสกอร์รวมสองวันที่ 6 อันเดอร์พาร์ 138 รับรางวัลพิเศษบินตรงสู่สหรัฐอเมริกา เข้ารับการฝึกซ้อมส่วนตัว (Private Coaching) กับโค้ชชื่อดัง Josh Alpert (PGA - FlowCode Junior Golf) และทีมโค้ชจาก Division 1 เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนเข้าร่วมแข่งขันรายการใหญ่ระดับนานาชาติ “19th Annual FCG International Junior Golf Championship 2026”ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมปีนี้
ขณะที่ผลงานรุ่นนี้ฝ่ายหญิง ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์ คว้าถ้วยรางวัลด้วยสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 134
ผลแข่งขันในรุ่น Special GENZ Girl (อายุ 19-23 ปี) บรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้นจนต้องตัดสินด้วยการ ดวลเพลย์ออฟ หลังจากที่ ซอฮยอน แบค จากเกาหลีใต้ ผู้นำในรอบแรก และ อิสยาภรณ์ จีรัฐสกุล สวิงสาวไทย ทำคะแนนรวมมาเท่ากันที่ 8 โอเวอร์พาร์ 152 หลังจบ 36 หลุม การดวลเพลย์ออฟเกิดขึ้นที่ หลุม 10 โดยทั้งคู่ต่างโชว์ความนิ่งท่ามกลางสภาพสนามที่ท้าทายและระยะเล่นที่ยาวที่สุดในประเทศ ผลปรากฏว่าเป็นทางด้าน ซอฮยอน แบค สามารถปิดเกมไปได้ในการเพลย์ออฟหลุมแรก คว้าแชมป์ได้สำเร็จ
รายการนี้ยังเป็นโอกาสทองของนักกอล์ฟรุ่น Junior GENZ และ Super GENZ ที่ทำคะแนนสะสมดีที่สุดจากสนามที่ 1-3 (รวม 6 คน) ได้รับสิทธิ์เดินทางไปแข่งขันรายการ Yonex Junior Golf Championship 2026 ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงสิทธิ์เข้าสู่โครงการ GENZ CREW สำหรับผู้ที่มีคะแนนสะสมอันดับ 1-3 เมื่อจบฤดูกาล รับสิทธิ์แข่งขันในปี 2570 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งกิจกรรมพิเศษ GENZ Mind Training Camp ที่ เดอะ เจ็นซ์ ได้ร่วมมือกับ Golfing Ground และ ทีม FlowCode มาสอนเรื่องของ Mental Game ทั้งนี้น้องๆ นักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่สนามที่ 1 -5 จำนวนรวม 28 คน และผ่านการคัดเลือก ยังได้เข้าร่วมแคมป์กอล์ฟในช่วงปลายปีนี้อีกด้วย
สรุปผลการแข่งขัน “บางจาก มาสเตอร์ 2026” รอบสุดท้าย (19 เม.ย.69) มีดังนี้
รุ่น Super GENZ Boy : ที่ 1 ซีวู พาร์ค สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ (70-68) ที่ 2 ฐิติวัฒน์ ปิตุรงคพิทักษ์สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ (72-67) ที่ 3 ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ (71-69) ที่ 4 พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ (71-70) ที่ 5 วรวิช เจิมพงศ์ สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ (72-70)
รุ่น Super GENZ Girl : ที่ 1 ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์ สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ (68-66) ที่ 2 ขวัญ นภัช สวนอินทร์ สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ (67-68) ที่ 3 สุธันยา โกมลเกษรักษ์ สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ (65-77) ที่ 4 เอมาอร มณีฤทธิ์ สกอร์รวม อีเวนพาร์ (73-71) ที่ 5 ปราณิสา สุคนธโอสถ สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ (74-71)
รุ่น Junior GENZ Boy : ที่ 1 ชิฮยูน ลี สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ (70-70) ที่ 2 วรวิวรรธน์ ทยาวิวัฒน์ สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ (72-70) ที่ 3 ปรมะ ไชยจารุวณิช สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ (70-72) ที่ 4 กฤชนนท์ เปลี่ยนสินไชย สกอร์รวม 7 โอเวอร์พาร์ (71-80) ที่ 5 อมตะ รอดใหญ่ สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ (78-74)
รุ่น Junior GENZ Girl : ที่ 1 กีรติกา กมลปราณี สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ (68-69) ที่ 2 แฮดรึม โอ สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ (67-73) ที่ 3 พิมพ์ญาดา นุชนาฎ สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ (70-72) ที่ 4 อาทิอร ก้อนในเมือง สกอร์รวม อีเวนพาร์ (72-72) ที่ 5 ธัญวัลย์ นพคุณธรรมชาติ สกอร์รวม อีเวนพาร์ (71-73)
รุ่น Special GENZ Boy : ที่ 1 ณภัทร ประเศรษฐสุต สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ (76-74) ที่ 2 ศิวกร ประทีปเสน สกอร์รวม 16 โอเวอร์พาร์ (80-80) ที่ 3 กฤตภาส นิติโยธิน สกอร์รวม 16 โอเวอร์พาร์ (78-82) ที่ 4 ชนะพายุ จีระประพันธุ์กุล สกอร์รวม 18 โอเวอร์พาร์ (79-83) ที่ 5 ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ สกอร์รวม 23 โอเวอร์พาร์ (90-77)
รุ่น Special GENZ Girl : ที่ 1 ซอฮยอน แบค สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ (75-77) ชนะเพลย์ออฟ ที่ 2 อิสยาภรณ์ จีรัฐสกุล สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ (78-74) ที่ 3 ธรณ์ณัชชา ปานเทพอินทร์ สกอร์รวม 9 โอเวอร์พาร์ (80-73) ที่ 4 ณัฐนิชา ประจวบเหมาะ สกอร์รวม 12 โอเวอร์พาร์ (79-77) ที่ 5 ศิวัชญา ดีจังวิภาต สกอร์รวม 20โอเวอร์พาร์ (80-84)
