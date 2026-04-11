​สมาคมกีฬาลูกหวายกับโจทย์บนความท้าทาย

ก่อนที่คอกีฬาชาวไทยจะได้ร่วมสาดน้ำและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์ วันนี้ในฐานะคอกีฬาคนหนึ่งจึงขอร่วมวงปันความคิดด้วยการส่องไปที่สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย
สาระสำคัญ ก็เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ สมาคมดังกล่าวภายใต้การนำของพลตรี จารึก อารีราชการัณย์ ได้ผนึกพลังร่วมด้วยการดึงทรัพยากรบุคคลผู้ทรวคุณค่าและรู้ลึก รู้จริงเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันเพื่อให้ไทยเป็นเจ้าในกีฬานักหวดลูกหวาย
แต่ภายหลังจอมทัพคนสำคัญอย่างเสธฯจารึกผู้ที่มีแต่ให้กับวงการกีฬาไทยก็คนในวงการก็ยังเชื่อมั่นว่ากีฬาตะกร้อจะเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่สามารถเชิดหน้าชูตาให้ประเทศโดยเฉพาะการทำศึกในระดับนานาชาติ
แต่แล้วปรากฎการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดที่ชนิดกีฬายอดนิยมซึ่งคอกีฬาไทยคอยลุ้นและหวัง กลับสร้างความสั่นสะเทือนดังสายฟ้าฟาดภายใต้การพลาดท่าปราชัยให้คู่ต่อกรและไม่สามารถหยิบเหรียญทองให้ชาวไทยได้เชยชมในมหกรรมซีเกมส์ครั้งล่าสุด
การพ่ายคาบ้านซึ่งเปรียบเสมือน “เสือสิ้นลาย ตายคาคาถ้ำ”ในครั้งนั้นโดยเฉพาะทีมชุดชายที่เคยยิ่งใหญ่แต่กลับโดนเสือเหลืองมาเลเซียคู่รักคู่แค้นขย้ำคาเขี้ยวพลาดเหรีญทองครั้งแรกในรอบ 38 ปี
แค่นั้นไม่พอทีมเดี่ยวชายก็กลับมาตอกย้ำความเจ็บปวดให้แฟนๆลูกหวายด้วยการเสียท่าให้ทีมนักเตะจากถิ่นดาวทองเวียดนามส่งผลให้ทัพไทยซึ่งใครๆก็เกรงขามกลับพลาดเหรียญทองในรอบ 32 ปีพ่วงเข้าไปด้วย
การสิ้นมนต์ขลังของทีมนักหวดชาย ซึ่งเคยยืนหนึ่งและยิ่งใหญ่ประดุจเทพในของวงการกีฬาเซปักตะกร้อ คงสะท้อนให้เห็นว่าจากนี้ไปโจทย์และการบ้านบนความท้าทายคงตกอยู่กับสมาคมภายใต้การนำของ “บิ๊กต้อม” คุณธนา ไชยประสิทธิ์ ที่ต้องแบกรับและฟื้นศรัทธา
อย่างไรก็ตามถึงแม้นายใหญ่สมาคมกีฬาแห่งนี้จะเป็นคนหน้าเดิมและสโมสรสมาชิกเพิ่งไว้วางใจให้กลับมาเป็นจอมทัพในการบริหารจัดการต่อก็ตามแต่มิติที่สังคมกำลังจับจ้องตามเป็นมันคือการได้มาซึ่งกุนซือและนักกีฬาเพื่อสู้ศึกในรายการสำคัญที่รออยู่อย่าง เอเชียนเกมส์ 2026 ซึ่งเมืองปลาดิบญี่ปุ่นรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
คำถามจึงมีอยู่ว่าการจะฟื้นศรัทธาสำหรับสู้ศึกในมหกรรมเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นสมาคมพร้อมที่จะกำหนดแผนกลยุทธ์หรือเร่งปรับจูนและหนึ่งในนั้นคือการเฟ้นหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสุดยอดนักกีฬาที่จะเข้ามารับใช้ชาติ
เมื่อพูดถึงการได้ซึ่งสุดยอดนักกีฬาที่มากด้วยฝีมือเพื่อถึงแม้สิทธิจะอยู่ในการพิจารณาหรือการเคาะของหัวหน้าและสต๊าฟผู้ฝึกสอนก็ตาม แต่ถ้าผู้ที่ได้รับการเฟ้นมากลับมีข้อกังขา
และในทางกลับกันพบว่านักกีฬาบางคนที่พร้อมกลับตกขบวนดังที่เป็นข่าวและกำลังเป็นไวรัลในสังคมออนไลน์อยู่ขณะนี้ก็คงจะไม่เป็นผลดีแก่วงการกีฬาไทย
ยิ่งเกิดกับสมาคมกีฬาตะกร้อด้วยแล้ว แน่นอนนายใหญ่หรือนายกสมาคมคงต้องลงมาส่องเพื่อคลี่คลายและดับไฟโดยเฉพาะทางเลือกที่สอดคล้องกับมิติการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้
ที่สำคัญโลกในยุคดิจิทัลผนวกกับการที่สังคมไทยกำลังเรียกหาหลักธรรมาภิบาลและความชอบธรรมด้วยแล้วการสะสางเพื่อไม่ให้เกิดรอยด่างจึงเป็นมิติการบริหารจัดการที่นายกสมาคมไม่ควรจะปล่อยผ่าน
และเหนืออื่นใดวันนี้วงการกีฬาไทยก็เป็นหนึ่งในสังคมที่ต้องการเห็นนักกีฬาที่จะเข้ามารับใช้ชาติควรจะเป็นผู้ที่สุดยอดหรือมากด้วยฝีมือตัวจริงเสียงจริงเท่านั้นสำหรับการประดับธงไตรรงค์ที่หน้าอกเสื้อ
คำว่า เส้นสายหรือ “เด็กใคร เด็กมัน“จึงไม่ควรจะมีให้เห็นสำหรับวงการกีฬาไทยโดยเฉพาะในวงการกีฬาลูกหวายภายใต้การนำของ”บิ๊กต้อม“
รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร