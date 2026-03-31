“The Wolf Juniors” ทีเจย์-ปัณณวิชญ์ นักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่ง ฟอร์มร้อนแรง! ซิวแชมป์ 2 สนามติด JGS First Stage Tour

“ทีเจย์” ด.ช.ปัณณวิชญ์ หวังใจสุข เจ้าของฉายา “The Wolf Juniors” นักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งของไทย โชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง ผงาดคว้าแชมป์ 2 สนามติดต่อกัน ในศึกกอล์ฟเยาวชนรายการ The JGS First Stage Tour #2 (SAT) และ #3 (SUN) รุ่น Class E Boy ตอกย้ำผลงานอันยอดเยี่ยมในช่วงฟอร์มพีค
โดยในการแข่งขัน สนามที่ 3 (SUN) ทีเจย์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม จบด้วยสกอร์ 3 โอเวอร์พาร์ 75 คว้าแชมป์ไปครอง พร้อมทิ้งห่างอันดับ 2 ถึง 3 สโตรก หลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์ในรายการ JGS First Stage Tour #2 (SAT) ด้วยสกอร์ 1 โอเวอร์พาร์ 73
การแข่งขันทั้ง 2 สนาม ทีเจย์แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านการควบคุมเกมและความนิ่งภายใต้ความกดดัน โดยในรอบล่าสุดสามารถประคองเกมได้ดีตลอดทั้ง 18 หลุม แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายในช่วงกลางเกม แต่ยังคงรักษามาตรฐานการเล่น และปิดเกมได้อย่างแข็งแกร่ง
การคว้าแชมป์ 2 วันติดต่อกันในรายการนี้ สะท้อนให้เห็นถึง ความสม่ำเสมอและศักยภาพที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ของ “The Wolf Juniors” ทีเจย์ – ปัณณวิชญ์ หวังใจสุข ซึ่งกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟเยาวชนที่น่าจับตามองของไทยในขณะนี้
ทีเจย์กล่าวหลังคว้าแชมป์ว่า “ดีใจมากครับที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทั้ง 2 วัน สนามมีความท้าทายแตกต่างกัน ผมพยายามเล่นตามแผนและโฟกัสทีละช็อต ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ และโค้ชที่คอยสนับสนุนครับ”
ด้านคุณพ่อซึ่งทำหน้าที่แคดดี้ เปิดเผยว่า “ทีเจย์มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องสมาธิและการบริหารเกม การคว้าแชมป์ 2 สนามติดถือเป็นกำลังใจสำคัญ และเป็นอีกก้าวที่ดีของเขา”
ผลงานล่าสุดของทีเจย์ในรายการ JGS First Stage Tour ที่สามารถคว้าแชมป์ได้ 2 สนามติดต่อกัน ถือเป็นสัญญาณของฟอร์มการเล่นที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น พร้อมเดินหน้าพัฒนาฝีมือเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
