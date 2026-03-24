สควอชร่วมกับปตท.สร้างสนามให้เยาวชนเดินหน้าปั้นดาวรุ่งในสถานศึกษาสู่ทีมชาติ

สมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ทำพิธีมอบสนามสควอช จำนวน 2 สนาม ให้กับ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง อ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 มี.ค.69 โดยมี นาย ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา นายกสมาคกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยฯ, น.ส.กรบงกช ศรีสุพรรณ ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), นางภัคพร ฉันทธนากร ผู้จัดการส่วนบริหารกิจกรรมการตลาด บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และคณะเป็นผู้แทนบริษัท, นายอำเภอสังขละบุรี, ผู้อำนวยการสำนักพื้นที่การศึกษา เขต 3 และครู นักเรียน ร่วมในพิธีดังกล่าว
นายอัครินทร์ หิรัญพฤกษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย และรองประธานสหพันธ์กีฬาสคอวอชแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวถึงเหตุผลในการสร้างคอร์ท ที่โรงเรียนบ้านท่าดินแดง นั้นมีเหตุผลในด้านความพร้อมหลายประการ โดยมีการเริ่มต้นโครงการมาประมาน 3 ปี หลังจากที่กีฬาสควอชบรรจุในกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพ โดยสมาคมฯ เล็งเห็นว่าบุคคลากรที่โรงเรียนบ้านท่าดินแดงได้ให้ความสนใจอย่างจริงจัง
"โรงเรียนแห่งนี้มีเด็กตั้งแต่ระดับประถมจนจบมัธยมปลาย ซึ่งเป็นอายุที่เหมาะสมในการเริ่มต้นเล่นกีฬาสควอช อีกทั้งเด็กและเยาวชนในบริเวณนี้มีความแข็งแรงและมีทักษะกีฬาดีมีโอกาสพัฒนาได้ง่าย และเป็นการให้โอกาสเด็กในถิ่นทุรกันดารได้มีทางเลือกเล่นกีฬาและเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต"
นอกจากนี้ นายอัครินทร์ ยังได้กล่าวถึงแผนงานการพัฒนาเยาวชนจนต่อยอดเป็นอาชีพของสมาคมกีฬาสควอชฯ ว่า ทางสมาคมได้วางแผนตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำโดยสมาคมได้ทำบันทึกความเข้าใจ MOU กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้เริ่มทำไปแล้ว คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น และก็จะขยายไปสู่มหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีการส่งเสริมด้านกีฬา เพื่อรองรับรักกีฬาในระดับอุดมศึกษา หรือ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่ได้บรรจุกีฬาสควอชเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่จัดแข่งขัน