"ประหยัด" ประเดิมซีซั่นใหม่ซิวแชมป์สวิงซันวาร์ด ไทย ซีเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ เซกีว่า คัพ 2026

ประหยัด มากแสง นักกอล์ฟวัย 60 ปี โชว์ฝีมือสุดฉกาจออกตัวซีซั่นใหม่ ในศึกกอล์ฟไทยซีเนียร์ ทัวร์ 2026 ด้วยการคว้าแชมป์รายการ "ซันวาร์ด ไทย ซีเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ เซกีว่า คัพ 2026" หลังเก็บเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 สกอร์รวม 3 วัน 11 อันเดอร์พาร์ 205 ในรอบสุดท้าย รับเงินรางวัล 200,000 บาท แต้มทิ้งห่าง เชาวลิต ผลาผล, รังสรรค์ รักสมจิตร และ อุดร ดวงเดชา อันดับ 2 ร่วมสกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 210 ถึง 5 สโตรค หลังจบรอบสุดท้าย ที่สนามเลกาซี่ กอล์ฟ คลับ
รายการนี้ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย จัดการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม หลังจบ 36 หลุมแรก ตัดตัวนักกอล์ฟที่อันดับ 60 และเสมอ เพื่อเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายชิงเงินรางวัล แข่งขันที่สนาม เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ แบบพาร์ 72 ได้รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, บริษัท ซันวาร์ด เซคิวริตี้, เซกีว่า ฯลฯ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 ก.พ.69 เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน ปรากฏว่า ประหยัด มากแสง นักกอล์ฟเจ้าตำนานวัย 60 ปี อดีตมือ 1 เจแปน ซีเนียร์ ทัวร์ 4 สมัย ที่พลิกเกมขึ้นมานำจากการแข่งในรอบวันที่ 2 สตาร์ตเล่นวันสุดท้ายทำผลงานดีอย่างต่อเนื่อง ทำ 4 เบอร์ดี้ที่หลุม 2, 6, 15 และ 17 เสียสองโบกี้ จากหลุม 3 และ 12
โดยเฉพาะที่หลุม 17 พาร์ 3 ทั้งที่ตีไม่ออนกรีน เสริฟลูกตกบังเกอร์ แต่ตัดสินใจชิพจากระยะ 20 หลา เป็นเบอร์ดี้ย้ำชัยชนะได้อย่างขาดลอย ปิดเกมนี้ด้วยการแท็กปอินเซพพาร์ที่หลุม 18 หลุมสุดท้าย คว้าแชมป์ท่ามกลางเสียงเชียร์ลั่นสนาม จบด้วยสกอร์ 11 อันเดอร์พาร์ 205 ทำแต้มทิ้งห่างอันดับ 2 ร่วม ถึง 5 สโตรค คว้านี้รับเงินรางวัล รวม 200,000 บาท
หลังจบเกม ประหยัด กล่าวว่า "ดีใจมากที่ทำสำเร็จได้ในที่สุด วันนี้เสิร์ฟดี แต่ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องการพัตต์เช่นเดิม ดีที่มีสมาธิกับเกมทำให้ไม่หลุดง่ายๆ ยอมรับว่าเหนื่อย แต่ยังพอสู้ไหว เพราะระยะถึงกำลังก็ยังดีอยู่ อีกอย่างมาซ้อมที่นี่นาน หลังจากนี้เตรียมเดินทางไปแข่งขันที่ภูเก็ต ในวันที่ 2 มี.ค.นี้ ต่อไป"
ทางด้าน เชาวลิต ผลาผล, รังสรรค์ รักสมจิตร และ อุดร ดวงเดชา คว้าอันดับ 2 ร่วมสกอร์รวมเท่ากัน 6 อันเดอร์พาร์ 210 แบ่งเงินรางวัลคนละ 93,333 บาท โดยมี ธรรมนูญ ศรีโรจน์ คว้าอันดับ 5 สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 รับเงินรางวัล 60,000 บาท ถาวร วิรัตน์จันทร์, คิม จินซุป จากเกาหลีใต้ และ โยชิโนบุ ซึคาดะ คว้าอันดับ 6 ร่วมสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 212 แบ่งเงินรางวัลคนละ 46,000 บาท
สรุปผลการแข่งขันศึก "ซันวาร์ด ไทย ซีเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ เซกีว่า คัพ 2026 หลังจบ 3 รอบ มีดังนี้
(-11) ประหยัด มากแสง (67, 68, 70)
(-6) เชาวลิต ผลาผล (66, 74, 70), รังสรรค์ รักสมจิตร (69, 72, 69), อุดร ดวงเดชา (68, 73, 69)
(-5) ธรรมนูญ ศรีโรจน์ (70-70, 71)
(-4) ถาวร วิรัตน์จันทร์ (73, 70, 69), คิม จินซุป (เกาหลีใต้) (71, 70, 71), โยชิโนบุ ซึคาดะ (ญี่ปุ่น) (68, 72, 72)
(-3) โมโกโตะ โอนุเดระ (ญี่ปุ่น) (69, 71, 73), ชินนิชิ โยโกตะ (ญี่ปุ่น) (69, 71, 73)
