ทีเจย์ “The Wolf Juniors” นักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่ง ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง นำม้วนเดียวจบ ผงาดแชมป์ TJWT สนามที่ 4

ด.ช.ปัณณวิชญ์ หวังใจสุข หรือ “ทีเจย์” ดาวรุ่งกอล์ฟเยาวชนเจ้าของฉายา The Wolf Juniors สร้างผลงานยอดเยี่ยมอีกครั้ง หลังคว้าแชมป์ในการแข่งขัน Thailand Junior World Tour (Season 2) สนามที่ 4 ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยสกอร์รวม 76 (+4) ทิ้งห่างอันดับสองอย่างชัดเจน ตอกย้ำพัฒนาการ และความสม่ำเสมอในฤดูกาล 2026
การแข่งขันรายการนี้เป็นอีกหนึ่งสนามสำคัญในโปรแกรมทัวร์เยาวชนของประเทศ โดยมีนักกอล์ฟรุ่นจิ๋วจากหลายพื้นที่เข้าร่วมชิงชัย ท่ามกลางสภาพสนามที่ท้าทายทั้งแฟร์เวย์ และกรีนที่ต้องอาศัยความแม่นยำในการวางช็อต และการคอนโทรลระยะพัตต์
ทีเจย์ออกสตาร์ทจากหลุมแรกด้วยความมั่นใจ เล่นอย่างรัดกุมตามแผนที่ซ้อมมา และสามารถเก็บสกอร์ในช่วง 9 หลุมแรกที่ 40 สโตรก ก่อนจะเร่งจังหวะเกมในช่วง 9 หลุมหลัง ทำสกอร์ 36 สโตรก ปิดวันด้วยผลงานรวม 76 (+4) คว้าแชมป์ไปครองอย่างสวยงาม
สกอร์ดังกล่าวสะท้อนถึงความนิ่ง และการตัดสินใจที่ดีขึ้นของเจ้าตัว โดยเฉพาะในช่วงหลุมหลังที่สามารถคุมเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และเก็บพาร์สำคัญได้ต่อเนื่องจนรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้จนจบการแข่งขัน
พัฒนาการต่อเนื่องในฤดูกาล 2026
ผลงานแชมป์ในสนามนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จต่อเนื่องของทีเจย์ในปี 2569 หลังจากทำผลงานโดดเด่นในหลายรายการก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทั้งด้านเทคนิค การวางแผนเกม และสภาพจิตใจ รวมถึงการควบคุมอารมณ์ในการแข่งขันที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
ด้วยการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านวงสวิง เกมสั้น และการเสริมสร้างสมาธิ ทำให้ทีเจย์สามารถรักษามาตรฐานการเล่นได้อย่างสม่ำเสมอ และก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟเยาวชนที่น่าจับตามองในรุ่นอายุเดียวกัน
ก้าวสำคัญของบทบาทในสนาม
การแข่งขันในสนามนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทีเจย์ เมื่อคุณพ่อปิยะพงษ์ หวังใจสุข ซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่แคดดี้ให้ลูกชายมาตลอด ได้ตัดสินใจถอยบทบาทออกมา เพื่อเปิดโอกาสให้ทีเจย์ได้เรียนรู้การบริหารเกมด้วยตัวเองอย่างเต็มรูปแบบ
ในสนามนี้ ทีเจย์ต้องวางแผนการเล่น เลือกไม้ และตัดสินใจทุกช็อตด้วยตัวเอง โดยมีเพียงแคดดี้ของสนามคอยช่วยให้คำแนะนำในเรื่องเลย์เอาต์และข้อมูลพื้นฐานของหลุมเท่านั้น
คุณพ่อปิยะพงษ์กล่าวว่า
“สนามนี้ตั้งใจให้น้องลองทำทุกอย่างด้วยตัวเองครับ ตั้งแต่การอ่านเกม เลือกไม้ ไปจนถึงการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ เพราะอยากให้น้องเติบโตในฐานะนักกอล์ฟที่คิดเป็นและรับผิดชอบเกมของตัวเองได้ ซึ่งถือว่าเขาทำได้ดีเกินคาด และมีสมาธิมากขึ้นด้วย”
มุมมองจากโปรผู้ฝึกสอน
ด้าน โปรน้ำ – นางสาวฐิชาลดา นิธิถิรสกุล ผู้ฝึกสอนของทีเจย์ เผยว่า ช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับวงสวิงของทีเจย์เล็กน้อย เพื่อให้เหมาะกับพัฒนาการทางร่างกายที่แข็งแรงขึ้น และสามารถสร้างพลังในการสวิงได้มากกว่าเดิม
“ช่วงหลังทีเจย์มีพละกำลังมากขึ้น เราเลยปรับวงสวิงให้เหมาะกับสปีดและแรงที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการเปลี่ยนไดรเวอร์ และปรับชุดเหล็กให้เข้ากับสรีระ และจังหวะสวิงของเขา ซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาดีขึ้นเรื่อยๆ”
โปรน้ำยังเผยอีกว่า นอกจากเรื่องเทคนิคแล้ว ยังเน้นการพัฒนาในด้านจิตวิทยาการกีฬา เพื่อให้ทีเจย์เรียนรู้การคิดเชิงบวก และสนุกกับการเล่นกอล์ฟมากขึ้น
“สิ่งที่เราเน้นมากคือเรื่องความคิดในสนาม อยากให้น้องสนุกกับเกม ไม่กดดันตัวเองมากเกินไป เพราะกอล์ฟเป็นกีฬาที่สอนหลายอย่าง ทั้งเรื่องวินัย ความอดทน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตอนนี้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก และเชื่อว่าจะพัฒนาได้ต่อเนื่องในอนาคต”
นำจ่าฝูงคะแนนสะสม Class E
จากผลงานใน 4 สนามแรกของฤดูกาล ทำให้ทีเจย์ยังคงรั้งตำแหน่ง ผู้นำคะแนนสะสม Class E อย่างต่อเนื่อง ด้วยคะแนนรวม 164 คะแนน ทิ้งห่างอันดับสองอย่างชัดเจน
อันดับคะแนนสะสม Class E หลังจบสนามที่ 4
1. ปัณณวิชญ์ หวังใจสุข – 164 คะแนน
2. ภัชญ วุฒิวิทยรักษ์ – 114 คะแนน
3. ศศหิษฐ์ จิตติชัย – 102 คะแนน
โปรแกรมการแข่งขันที่เหลือของฤดูกาล
สำหรับการแข่งขัน Thailand Junior World Tour (Season 2) ยังเหลือโปรแกรมอีก 3 สนาม ได้แก่
• สนามที่ 5: วันที่ 8 มีนาคม 2569
สนาม Lotus Valley Golf Resort จ.ฉะเชิงเทรา
• สนามที่ 6: วันที่ 10 พฤษภาคม 2569
สนาม Lotus Valley Golf Resort จ.ฉะเชิงเทรา
• รอบชิงชนะเลิศ (Final Round): วันที่ 14 มิถุนายน 2569
สนาม Phoenix Gold Golf Bangkok กรุงเทพมหานคร
ก้าวต่อไปของ The Wolf Juniors
ชัยชนะในสนามนี้ตอกย้ำภาพลักษณ์ของ “The Wolf Juniors” นักกอล์ฟรุ่นเยาว์ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ดุดันในเกมการแข่งขัน แต่ยังคงรักษาความสุข และรอยยิ้มในทุกครั้งที่ลงสนาม
จากผลงานที่ต่อเนื่องในช่วงต้นฤดูกาล 2026 ทีเจย์ยังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันสนามที่ 5 ในเดือนมีนาคม และวางเป้าหมายรักษาฟอร์มการเล่นเพื่อลุ้นแชมป์คะแนนสะสมของฤดูกาลนี้ต่อไป