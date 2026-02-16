ไทยซีเนียร์ทัวร์เปิดฉากซีซั่นรายการซันวาร์ดชิงเงินร่วม 1.5 ล้านบาท

"ไทย ซีเนียร์ ทัวร์" ได้ฤกษ์เปิดซีซั่นกับรายการ "ซันวาร์ด ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ/เซกีว่า คัพ 2026" ชิงเงินรางวัล 1.5 ล้านบาท โปรกอล์ฟชื่อดังทั้งไทยและญี่ปุ่น ร่วมประชันวงสวิง 17-19 กพ.นี้ ที่เลกาซี่
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.69 นายสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชัพอาวุโสไทย ร่วมกับ มร.เอลิเซ่น นากามูระ ผู้ก่อตั้ง เซน กอล์ฟเฟอร์ แฟคตอรี่ แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย หรือ ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ เปิดซีซั่นใหม่รายการ "ซันวาร์ด ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ/เซกีว่า คัพ 2026" ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ.นี้ ที่สนามเลกาซี่ กอล์ฟ คลับ
นายสุทิน ดรุณโยธิน กล่าวว่า รายการนี้ สมาคมฯ เตรียมงานมากว่า 3 เดือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก มร.อลิเซ่น นากามูระ ที่เชิญนักกอล์ฟต่างชาติจากญี่ปุ่น ร่วมแข่งขันและเป็นแมตช์เปิดสนามการแข่งขันไทยซีเนียร์ ทัวร์ ที่ปีนี้จะมีการแข่งขัน 4-6 รายการ เป้าหมายอยู่ที่การท่องเที่ยว โดยมีการเชิญนักกอล์ฟต่างชาติ มาร่วมการแข่งขันรายการนี้เพื่อพัฒนาวงการกอล์ฟ และผลักดันสมาคมฯ ไปสู่ระดับสากลต่อไป
ภายในงานยังมีการมอบเงินสนับสนุนการแข่งขัน โดย ยูทิลิตี้ พลัส มอบเงินสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท, นายชุมพล ชูวิลาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโฟทิค จำกัด มอบเงินสนับสนุน 30,000 บาท, บริษัท CSV Energy มอบเงินสนับสนุน 300,000 บาท, นายวิชยะ ศรีนาคา มอบเงินงสนับสนุน 300,000 บาท และ Taylor Made ยังสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาอีกด้วย
สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ อาทิ ประหยัด มากแสง อดีตมือ 1 เจแปน ซีเนียร์ ทัวร์ 4 สมัย, อุดร ดวงเดชา อดีตมือ 1 ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ และเจ้าของแชมป์หลายสมัย, ไซมอน เยตส์ นักกอล์ฟมือดีจากหัวหิน, ถาวร วิรัตน์จันทร์ อดีตแชมป์ และอดีตมือ 1 เอเชียน ทัวร์ 2 สมัย, เชาวลิต ผลาผล อดีตแชมป์ เอเชียน ทัวร์ และมือ 1 ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ คนปัจจุบัน และ ธรรมนูญ ศรีโรจน์ เจ้าของแชมป์ 3 สมัยจาก เจแปน ซีเนียร์ ทัวร์ พร้อมลงสนามปะทะกับ ชินนิชิ โยโกตะ อดีตแชมป์ เจแปน ทัวร์ 2 สมัย, ฮิเดกิ คาเซะ แชมป์ เจแปน ซีเนียร์ 3 รายการ, เซกิ โอคุดะ อดีตแชมป์ เจแปน กอล์ฟ ทัวร์ 6 รายการ และ โยชิโนบุ ซึคาดะ อดีตแชมป์ เจแปน ซีเนียร์ ทัวร์ 3 รายการจากญี่ปุ่น
อนึ่ง สมาคมกีฬากอล์ฟอาชัพอาวุโสไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย หรือ ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, บริษัท ซันวาร์ด เซคิวริตี้, เซกีว่า, เซน กอล์ฟ แฟคตอรี่, ไพรมารี่ วอล์คกิ้ง, ขวัญเรือน กรุ๊ป, สถาบันสำรวจมิยาตะ, เรโซล, กอล์ฟอิน, เรเซอัส อิมแพ็ค, โวล อิน ออน, สนามกอล์ฟภูเก็ต คันทรี คลับ, โซโก้ (มาเลเซีย), ศักดิ์สยามกรุ๊ป, ยูทิลิตี้ พลัส, แตงส์, ชูโฟติก, บริษัท ซากุระ สโตน จำกัด, สนามกอล์ฟอัลไพน์ กอล์ฟ คลับ และสนามเลกาซี่ กอล์ฟ คลับ แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม หลังจบ 36 หลุมแรกตัดตัวนักกอล์ฟที่อันดับ 60 และเสมอ เพื่อเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายชิงเงินรางวัล แข่งขันกันที่สนามเลกาซี่ กอล์ฟ คลับ แบบพาร์ 72.