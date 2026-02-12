ระเบิดศึกกอล์ฟ WAGC รอบคัดเลือกสนามแรก คัดยอดฝีมือลุยเวิลด์ไฟนอลส์ 2026 ที่มาเลเซีย

การแข่งขัน World Amateur Golfers Championship Thailand เปิดสังเวียนการแข่งขันรอบคัดเลือก สนามแรก ที่อัลไพน์ กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี ได้ 11 สวิงสมัครเล่นฝีมือดีผ่านเข้าไปรอเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันในสนามนี้กว่า 120 คน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในกีฬากอล์ฟ และมีทักษะกอล์ฟที่ยอดเยี่ยม แม้นักกอล์ฟชั้นนำเหล่านี้จะมาประชันฝีมือเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง แต่บนสังเวียนการแข่งขันนี้ยังคงมีมิตรภาพที่ดี ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่ท้าทาย
สำหรับ WAGC Thailand เป็นการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นเพื่อเฟ้นหายอดนักกอล์ฟสมัครเล่นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกับนักกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ กว่า 45 ประเทศทั่วโลก ในรอบ World Final WAGC 2026 ระหว่างวันที่ 23-31 ต.ค.69 ที่เมืองยะโฮบาห์รู ประเทศมาเลเซีย
ในรอบคัดเลือกนั้น จะทำการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 10 สนามชั้นนำของไทย แข่งแบบสโตรคเพลย์ 18 หลุม แบ่งออกเป็น 5 ไฟลท์ คือ Flight A แฮนดิแคป 0-5.4, Flight B แฮนดิแคป 5.5-10.4, Flight C แฮนดิแคป 10.5-15.4, Flight D แฮนดิแคป 15.5-20.4 และ Flight E แฮนดิแคป 20.5-25.4 ซึ่งจะคัดเลือกนักกอล์ฟ ไฟลท์ละ 2 คน (อันดับ 1 และ 2 ของแต่ละไฟลท์) จำนวน 10 คน และนักกอล์ฟที่โชคดีจาก Lucky Draw อีก 1 คน รวมเป็น 11 คนต่อสนาม เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (National Final Round) ในวันที่ 14 ก.ย.นี้ ที่สนาม Siam Country Club Bangkok
นอกจากนี้ทาง WAGC Thailand ยังมีการเก็บคะแนนสะสมให้กับนักกอล์ฟตลอดการแข่งขันในรอบคัดเลือก โดยนักกอล์ฟที่ร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับคะแนนสะสม WAGC Thailand Points คนละ 10 คะแนน และนักกอล์ฟที่ชนะเลิศ อันดับ 1-10 จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษตามตารางอันดับคะแนนสะสมของ WAGC Thailand ซึ่งนักกอล์ฟที่มีอันดับคะแนนรวมสะสม WAGC Thailand Points สูงที่สุดอันดับ 1-3 ของแต่ละไฟลท์ รวม 15 คน จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ในเดือน ก.ย.นี้เช่นกัน
ในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (National Final Round) ทางทัวร์นาเมนท์จะเฟ้นหาผู้ชนะเพียง 1 เดียวของแต่ละไฟล์ท จำนวน 5 คน บวกผู้โชคดีจาก Lucky Draw อีก 1 คน รวม 6 คน เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปร่วมแข่งขันในรอบ World Final 2026 ที่ประเทศมาเลเซีย ในช่วงเดือน ต.ค.69 ต่อไป
สำหรับผลการแข่งขันรอบคัดเลือก สนามแรก เมื่อวันที่ 9 ก.พ.69 สนามอัลไพน์ กอล์ฟ คลับ มีดังนี้ Flight A (0-5.4) ชนะเลิศ สุทธิพัฒน์ สถิรชวาล สกอร์ 35-37-72 (2) 70, รองชนะเลิศ อันดับ 1 นฤดล ยี่จีน สกอร์ 40-37-77 (5) 72, Flight B (5.5-10.4) ชนะเลิศ สุนทร แก้วมณี สกอร์ 41-35-76 (8) 68, รองชนะเลิศ อันดับ 1 ธนวัฒน์ ธงนำทรัพย์ สกอร์ 40-35-75(6) 69
Flight C (10.5-15.4) ชนะเลิศ ไพรพนา เพชรเที่ยง สกอร์ 37-40-77 (11) 66, รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิตติพันธ์ อัครวรรธน์ สกอร์ 39-41-80 (12) 68, Flight D (15.5-20.4) ชนะเลิศ ธำรง บุญประเสริฐ สกอร์ 39-50-89 (17.7) 71.3, รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยา บัวอินทร์ สกอร์ 43-45-88 (15.5) 72.5, Flight E (20.5-25.4) ชนะเลิศ ธนิณัช ธนพัตโสภณ สกอร์ 53-43-96 (24) 72, รองชนะเลิศ อันดับ 1 อรวรรณ กาบวัง สกอร์ 49-45-94 (21) 73
ส่วนนักกอล์ฟที่โชคดีจากการจับ Lucky Draw สนามแรก ได้แก่ วรัชญ์ อาภรณ์วิรัตน์ ด้านสนามต่อไป สนามที่ 2 แข่งขันในวันที่ 18 มี.ค.69 ที่รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก นักกอล์ฟสมัครเล่นที่สนใจสมัครแข่งขันสามารถสมัครแข่งขันและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://wagcthailand.com หรือ Line Official ID: @wagcthailand