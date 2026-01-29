สมาคมกอล์ฟอาชีพฯ ดึง “Claude Harmon III” โค้ชแชมป์เมเจอร์ติวเข้มโปรไทย "นายกโจ" เล็งยกระดับสวิงไทยสู่มาตรฐานโลก

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “Golf Clinic by Claude Harmon III” ดึงตัวโค้ชกอล์ฟแถวหน้าของโลกผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จแชมป์เมเจอร์ ถ่ายทอดเทคนิคแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ CH3 Thailand Golf Academy สนาม Robinswood Golf Club เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569
นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า “เป้าหมายสูงสุดของสมาคมฯ คือการทำให้โปรไทยมีขีดความสามารถที่แข่งขันได้ในระดับโลกอย่างยั่งยืน เราไม่ได้มองแค่การแข่งขันในประเทศ แต่เราต้องการสร้างโอกาสให้นักกอล์ฟไทยได้เรียนรู้ ‘เคล็ดลับ’ จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งของโลก การนำ Claude Harmon III มาเปิดคลินิกครั้งนี้ จึงเป็นการเติมเต็มด้านเทคนิคและทัศนคติระดับโปรทัวร์ ซึ่งสมาคมฯ พร้อมจะผลักดันกิจกรรมคุณภาพเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพกอล์ฟไทยให้ก้าวไปอีกขั้น”
สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Claude Harmon III สุดยอดโค้ชกอล์ฟระดับโลก ผู้ปั้นนักกอล์ฟซูเปอร์สตาร์อย่าง Dustin Johnson, Brooks Koepka และ Patrick Reed มาถ่ายทอดทั้งเทคนิคการวงสวิง การวางแผนการเล่น และองค์ความรู้เชิงวิชาชีพให้แก่สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 23 ท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีโปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม เพื่อมอบโอกาสพิเศษให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ในการเข้าถึงองค์ความรู้ระดับสากล