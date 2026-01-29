เพจกีฬาชื่อดังชวนดูพรีเมียร์ลีกเกมที่ 24 สุดสัปดาห์นี้

เพจ Play with FUN, be FUN สื่อกีฬาและบันเทิงครบวงจรอันดับ 1 ของไทย ชวนแฟนบอลร่วมติดตามศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025-26 นัดที่ 24 ที่กลับมาเดือดอีกครั้งหลังช่วงเทศกาล โดยโปรแกรมลงสนามระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2026 นี้
คืนวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2026
22:00 น. – ลีดส์ พบ อาร์เซน่อล
22:00 น. – วูล์ฟส์ พบ บอร์นมัธ
22:00 น. – ไบรจ์ตัน พบ เอฟเวอร์ตัน
00:30 น. – เชลซี พบ เวสต์แฮม
03:00 น. – ลิเวอร์พูล พบ นิวคาสเซิล
คืนวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2026
21:00 น. – แอสตันวิลล่า พบ เบรนท์ฟอร์ด
21:00 น. – แมนฯยูไนเต็ด พบ ฟูแล่ม
21:00 น. – น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ คริสตัล พาเลซ
23:30 น. – สเปอร์ส พบ แมนฯซิตี้
คืนวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2026
03:00 น. – ซันเดอร์แลนด์ พบ เบิร์นลี่
ลีดส์ พบ อาร์เซน่อล
อาร์เซน่อลกดดันสุดๆ เพราะเพิ่งพลาดแพ้แมนฯยูในบ้าน ทำให้ระยะห่างทีมลุ้นแชมป์เริ่มแคบลง หากนัดนี้พลาดอีก “มีสิทธิ์โดนไล่จี้จนเสียโมเมนตัมลุ้นแชมป์” ทันที ลีดส์ สถานการณ์หนีตกชั้นยังตึงมือ แม้เกมล่าสุดทำได้ดีและมีช่วงเล่นเหนือคู่แข่ง แต่ปัญหาชัดคือ จบสกอร์ไม่คม ทำให้มักได้แค่แต้มเดียวทั้งที่รูปเกมดีกว่า รูปเกมมีโอกาสออกแนว “ลีดส์บู๊หนักในบ้าน + เพรสซิ่งจัด” แต่ด้วยคุณภาพทีมและความเด็ดขาดพื้นที่สุดท้าย อาร์เซน่อลยังดูเหนือกว่า โดยเฉพาะถ้าแก้เรื่องโดนสวนกลับ/เสียสมาธิช่วงเปลี่ยนจังหวะได้ เกมนี้มีลุ้นบุกชนะเพื่อเรียกศรัทธาคืนและรักษาเส้นทางลุ้นแชมป์
ลิเวอร์พูล พบ นิวคาสเซิล
เกมนี้ถือว่า “เดือดจัด” เพราะทั้งสองทีมต้องการแต้มแบบสุดๆ โดย ลิเวอร์พูล หากสะดุดอีกจะยิ่งหลุดจากเส้นทางลุ้นพื้นที่หัวตาราง และแรงกดดันจะตกไปที่เกมรับที่ยังมีจังหวะพลาดง่าย ขณะที่เกมรุกยังพอฝากความหวังได้จากความเร็วริมเส้นและการเข้าทำในบ้านที่ดุดัน ด้าน นิวคาสเซิล มาแบบทีมที่เล่น “สวนกลับโคตรอันตราย” โดยเฉพาะบอลไหลเข้าพื้นที่อันตรายให้กองหน้าตัวเป้า ซึ่งเป็นจุดที่มักทำร้ายคู่แข่งได้ดี แต่ปัญหาคือแนวรับเวลาโดนกดต่อเนื่องจะมีหลุดตำแหน่งให้เห็น เกมนี้ถ้าโดนลิเวอร์พูลบีบตั้งแต่ต้นมีสิทธิ์เสียทรง รูปเกมน่าจะเป็น ลิเวอร์พูลครองบอลบุกหนัก ส่วนสาลิกาดงรอสวนเป็นหลัก ถ้าลิเวอร์พูลจบคมมีลุ้นกินขาด แต่ถ้ายิงทิ้งยิงขว้าง นิวคาสเซิลมีสิทธิ์ฉกแต้มกลับบ้านได้เลย
แมนฯยูไนเต็ด พบ ฟูแล่ม
หลังจาก แมนฯยูไนเต็ดเรียกความมั่นใจกลับมาเต็มๆ ด้วยการชนะ 2 นัดติด แถมเป็นการล้มทีมระดับ แมนฯซิตี้ และ อาร์เซน่อล ทำให้เกมนี้บรรยากาศในทีม “กำลังคึกสุด” และแรงกดดันเปลี่ยนเป็นพลังบวกทันที จุดเด่นคือเกมสวนกลับเร็ว การไล่เพรสซิ่ง และความดุดันเวลาขึ้นเกม ซึ่งเห็นชัดใน 2 นัดล่าสุด ฝั่ง ฟูแล่ม จะมาแบบทีมที่เล่นเป็นระบบ ไม่ตื่นสนาม แต่ต้องยอมรับว่าเกมนี้เจองานหนัก เพราะแมนยูกำลังอยู่ในช่วง “มั่นใจ-กล้าลุย” และถ้าผีแดงได้ประตูนำเร็ว มีโอกาสไหลยาวได้เลย อย่างไรก็ตาม ฟูแล่มยังพอมีลุ้นจากลูกสวนและลูกตั้งเตะ ถ้าแมนยูเผลอหรือเปิดพื้นที่ให้เล่นง่ายเกินไป ภาพรวมเกมนี้ แมนยูดูเหนือกว่าชัดเจน ทั้งโมเมนตัม ความฮึกเหิม และความคมที่กำลังมา ถ้าไม่ประมาท เกมนี้มีโอกาสเดินหน้าคว้า 3 แต้มต่อเนื่องเพื่อไต่ตารางต่อแบบจริงจัง
สเปอร์ส พบ แมนฯซิตี้
เกมนี้เป็นศึกที่เดือดแน่นอน เพราะ แมนฯซิตี้กำลังอยู่ในช่วงต้องการแต้มแบบห้ามพลาด หลังผลงานช่วงหลังมีสะดุด/หลุดฟอร์มให้เห็น โดยเฉพาะเกมใหญ่ที่เริ่มคุมเกมไม่อยู่เหมือนเดิม ทำให้เกมนี้ “ต้องกลับมาเน้นทุกจังหวะ” เพื่อไม่ให้หลุดจากเส้นทางลุ้นแชมป์หรือท็อปโฟร์ ฝั่ง สเปอร์ส เล่นในบ้านได้โหด และเป็นทีมที่สไตล์ “บ้าแลก-เพรสสูง” ถ้าเข้าจังหวะเมื่อไหร่มีสิทธิ์กดซิตี้จนเสียทรงได้เลย จุดเด่นคือเกมรุกเร็ว การโจมตีด้านข้าง และการเข้าทำแบบไม่กลัวหน้าอินทรี ทำให้ซิตี้ต้องระวังลูกเปลี่ยนจังหวะและบอลแทงหลังแนวรับ รูปเกมน่าจะเป็น ซิตี้ครองบอลเป็นหลัก แต่จะอึดอัดเพราะสเปอร์สไม่ยืนรับเฉยๆ แล้วรอโต้ทันที ช่วงต้นเกมสำคัญมาก ถ้าซิตี้โดนสวนก่อนอาจมีเป๋ แต่ถ้ายิงนำได้ เกมจะเปิดและซิตี้จะคุมโมเมนตัมได้มากกว่า