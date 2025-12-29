“สุชัย” เตรียมยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษ “มนัส” ฮีโร่นักชกแชมป์โอลิมปิก

สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย เตรียมยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ มนัส บุญจำนงค์ อดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ หลังถูกนำตัวส่งขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ข้อหาหนีโทษ จำคุก2 ปี 9 เดือน คดีฉ้อโกงโควต้าล็อตเตอรี่
ทั้งนี้ มนัส บุญจำนงค์ อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก โดนจับ ข้อหา “ฉ้อโกง” โควต้าล็อตเตอรี่ เมื่อวันที่ 19ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากปี 2564 หลังได้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ ที่ สน.ดอนเมือง ว่าถูก “มนัส” หลอกขายโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้ 2 ล้านบาท ทว่าเมื่อถึงกำหนดกลับไม่ได้รับโควต้าสลาก จึงพยายามทวงถามขอเงินกลับคืน แต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยง และ
เชื่อว่าถูกหลอกแล้วแจ้งความในเวลาต่อมา
หลังจากนั้น พนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง ได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ “มนัส” ก่อนจะอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว แต่เมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก กลับมีพฤติกรรมหลบหนีไม่มาฟังคําพิพากษาตามนัด จนสุดท้ายศาลได้มีคําพิพากษาใน คดีที่ 1 จําคุก 1 ปี 6 เดือน และ คดีที่ 2 จําคุก 1 ปี 3 เดือน รวมโทษ 2 ปี 9 เดือน ก่อนทำการออกหมายจับในที่สุด