พระราชินีทรงพระปรีชาสามารถ นำทัพเรือใบไทยคว้าทองซีเกมส์แล้ว

การแข่งขันกีฬาเรือใบซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่โอเชี่ยนมารีน่า พัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแสดงถึงความวิริยะ อุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ ทรงนำทีมเรือใบไทย SSL47 หมายเลข 6 แข่งขันเรซที่ 6 และ 7 ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นหนึ่งในสมาชิก ทีม SSL47 ร่วมกับ อนุสรณ์ งามริต, อเล็กซานเดอร์ อมฤต เฟรเฟิล, ดีแลน วิทคร๊าฟท์, นิชาภา ไหวไว, ณัฐ บุตรมารศรี, นาวี ธรรมสุนทร, ชูศิษฏ์ ปัญจมาลา, นพเก้า พูนพัฒน์, ดอน วิทคร๊าฟท์, เควิน วิทคร๊าฟท์ และสานนท์ ไขแสง
ผลเรซที่ 6 เรือใบไทยเข้าลำดับที่ 2 ส่วนเรซที่ 7 ทีมเรือใบไทย เข้าลำดับที่ 1
สรุปทีมแล่นใบไทยมีคะแนนเสีย 10 แต้ม นำอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 มาเลเซีย มี 17 แต้มเสีย ทำให้ทีมเรือใบไทย SSL47 ที่นำทีมโดย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การันตีการคว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 อย่างแน่นอนแล้ว แม้ว่าจะเหลือโปรแกรมการแข่งขันเรซสุดท้าย เรซที่ 8 ในวันที่ 18 ธันวาคม