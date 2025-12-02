สื่อออนไลน์ต่างประเทศ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 188,888 บาท

ช่องสื่อ Play with FUN, be FUN สื่อออนไลน์ชื่อดังจากต่างประเทศร่วมมอบเงินสนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้จำนวน 188,888 บาท
สื่อต่างประเทศเจ้าใหญ่ เจ้าของสโลแกน Play with FUN, be FUN ตอบแทนสังคมอีกครั้ง หลังมอบเงินสนับสนุนให้มูลนิธิปอเต็กตึ๊งจำนวน 100,000 บาท และส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นมูลค่า 88,888 บาท ณ จุดรับบริจาคน้ำท่วมภาคใต้ ศูนย์การค้า MPark จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ผู้ประชาชนผู้เผชิญปัญหาอุทกภัยใหญ่ในจังหวัดทางภาคใต้ของไทย
การร่วมสนับสนุนตอบแทนสังคมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของช่องสื่อ Play with FUN, be FUN ในการสนับสนุนชุมชนและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และอยู่คู่กับสังคมมาตลอด 18 ปี
โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา สื่อ Play with FUN, be FUN ได้ตอบแทนสังคมด้วยการช่วยเหลือและมอบเงินสนับสนุนให้กับหลายองค์กรเมื่อยามที่ประเทศไทยประสบปัญหาภัยพิบัติ อย่างเช่น เมื่อปีที่แล้ว พวกเขาได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการร่วมบริจาคถุงยังชีพจำนวน 400 ชุด มูลค่า 150,000 บาท ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยจากพายุยางิ ที่จังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ช่องข่าว Play with FUN, be FUN ได้มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น มูลค่า 88,888 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วย