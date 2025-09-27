xs
xsm
sm
md
lg

"เข้นข้น" เฉือนคว้าแชมป์ปิดฤดูกาลไทยพีจีเอฯ ที่ขอนแก่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เข้มข้น ลิมพะสุต แชมป์ปิดฤดูกาลไทยแลนด์พีจีเอ ทัวร์ 2025
เข้มข้น ลิมพะสุต เก็บรอบสุดท้ายได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 จบด้วยสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 272 คว้าแชมป์ สิงห์-เอสเอที ขอนแก่น แชมเปียนชิพ 2025 ที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา โดยเฉือนชนะ อมรินทร์ กรัยวิเชียร เพียงสโตรคเดียว

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ รายการ สิงห์-เอสเอที ขอนแก่น 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 4 ล้านบาท ปิดฤดูกาล 2025 ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายนที่ผ่านมา ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,448 หลา พาร์ 72 จ.ขอนแก่น ปรากฎว่า โปรเคเค-เข้มข้น ลิมพะสุต นักกอล์ฟวัย 29 ปีจากกรุงเทพฯ หวดได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 จาก 3 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว รวมสี่วันมี 16 อันเดอร์พาร์ 272 เฉือนหนึ่งสโตรคคว้าแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการที่สองให้กับตัวเอง พร้อมรับเงินรางวัล 480,000 บาท

เข้มข้น นักกอล์ฟจากคอร์นเฟอร์รี่ ทัวร์ เผยหลังคว้าแชมป์ปิดฤดูกาลไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ 2025 ว่า “ตีมาทั้งวันก็รู้สึกว่านิ่ง พอเข้าสามหลุมสุดท้ายรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันที แต่หลังจากอัพแอนด์ดาวน์ที่หลุม 17 ลงไปก็ทำให้มั่นใจในการเล่นที่หลุม 18 จริง ๆ วันนี้ไดร์ฟดีมาก ตีแฟร์เวย์เยอะมาก ตีเหล็กไม่ค่อยดีทำให้ต้องมาพัตต์ระยะไกล แต่สัปดาห์นี้พัตต์ค่อนข้างดี สามารถทำเบอร์ดี้หรือเซฟพาร์ได้เยอะ เหมือนรักษาโมเมนตัมเอาไว้ได้”

ขณะที่ เรย์-อมรินทร์ กรัยวิเชียร แชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ที่กบินทร์บุรี วัย 28 ปี จากกรุงเทพฯ พลาดเบอร์ดี้พัตต์ระยะ 13 ฟุตที่หลุมสุดท้ายเพื่อไปเพลย์ออฟ จบ 18 หลุมเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 70 รั้งรองแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 273 พร้อมรับเงินรางวัล 270,000 บาท โดยมี วาริษ มั่นธรณ์ ตามมาที่อันดับสาม ด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 275 รับเงินรางวัลไป 176,000 บาท

อมรินทร์ กรัยวิเชียร จบรองแชมป์

เข้มข้น ลิมพะสุต แชมป์ปิดฤดูกาลไทยแลนด์พีจีเอ ทัวร์ 2025
อมรินทร์ กรัยวิเชียร จบรองแชมป์
กำลังโหลดความคิดเห็น