"พล.อ.มังกร" โวย เบี้ยเลี้ยงไปไม่ถึงนักกีฬาเปตอง เหตุ! กกท.โอนให้สมาคมที่โดนแบน

จากกรณีที่สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ถูกสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP) และสหพันธ์กีฬาเปตองและโบว์ลโลก (WPBF) เพิกถอนการเป็นสมาชิกสหพันธ์ เนื่องจากปัญหาภายในสมาคมเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกสมาคมคนปัจจุบันคือ นาวาโท สุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ ทำให้ไม่สามารถส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้ รวมไปถึงการจัดแข่งเปตองในกีฬาซีเกมส์ แต่ทางคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาจัดการในนามของคณะกรรมการกลางในการส่งนักกีฬาแข่งขันไม่เกี่ยวกับสมาคม โดยมี พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ เป็นประธาน และยังได้รับความเห็นชอบจากสหพันธ์กีฬาเปตองและโบว์ลโลก ทำให้มีการแข่งขันกีฬาเปตองในซีเกมส์ได้
ทำให้ทางคณะกรรมการกลางได้ทำการเปิดคัดเลือกนักกีฬาเปตองชุดซีเกมส์ จนได้นักกีฬาครบทั้งหมด ส่วนของ สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ที่มี นาวาโท สุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ เป็นนายกสมาคม ก็มีชุดทีมชาติอีก 1 ชุด ทำให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เนื่องจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เบิกจ่ายไปที่นักกีฬาของสมาคมที่ไม่มีสิทธิ์ในการแข่งขันซีเกมส์ ส่วนนักกีฬาที่ถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการกลางมีหน้าที่แข่งขันซีเกมส์กลับไม่ได้เบี้ยเลี้ยง
พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ประธานคณะกรรมการกลาง โดยคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ กกท. ยังคงยึดถือสมาคมกีฬาเปตองฯ เป็นหลักอยู่ โดยอ้างว่าเป็นสมาคมฯที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย แต่ขณะนี้สมาคมฯ โดนสหพันธ์เปตองโลกแบนไปแล้ว ทำให้สมาคมฯไม่สามารถดำเนินกิจกรรมใดๆได้ ตอนนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ตั้งนานแล้ว อยากฝาก กกท. ได้รับทราบ และช่วยสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ เรื่องการเตรียมนักกีฬา
ปัญหาที่เกิดขึ้น มันส่งผลกระทบไปยังนักกีฬา เรื่องของการเบิกเบี้ยเลี้ยง ต่างๆ ก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะ กกท. อ้างว่าต้องทำผ่าน สมาคมฯ แต่จริงๆ สมาคมฯ หมดสภาพไปแล้ว จบไปแล้ว แม้แต่ที่เฉิงตู ในศึกเวิลด์เกมส์ คณะกรรมการกลาง ก็เป็นคนส่งนักกีฬาแข่งขัน แต่กกท. ดันโอนเงินเบี้ยเลี้ยงไปที่สมาคมฯ ที่หมดสภาพไปแล้ว มันก็ไม่ถึงนักกกีฬา เพราะฉะนั้นอยากยืนยันอีกครั้งว่า ซีเกมส์ ครั้งนี้ เปตอง ส่งแข่งได้โดย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย สมาคมฯไม่มีสิทธิ์แล้ว
“ผมเคยคุยกับ ผู้ว่า กกท. ว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันทำอะไรไม่ได้ ซึ่งทาง ผู้ว่า กกท. ก็รับปากว่า จะดำเนินการให้ สมาคมกีฬาเปตองฯ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ชั่วคราวก่อน เพราะไม่มีอำนาจดำเนินการ และให้ คณะกรรมการโอลิมปิคฯ เป็นผู้ดำเนินการ เราก็รอ สุดท้ายเรื่องถูกส่งไปฝ่ายกฎหมายพิจารณา แต่ฝ่ายกฎหมายก็ยังยืนยันว่าให้ถือกฎเดิมที่รับรองไปแล้ว จึงอยากจะฝากถึงท่านผู้ว่า กกท. ว่า ท่านได้พูดกับผมแล้ว แต่ยังไม่ทำตาม”
"ในเรื่องของการคัดตัวนักกีฬาซีเกมส์ เราทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐาสากล มีนักกีฬาชุดเดิมของสมาคมฯ มาคัดด้วย ซึ่งก่อนหน้านั้นทราบข่าวว่า สมาคมฯ ห้ามไม่ให้มา แต่นักกีฬารู้ดีว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ยกเว้นคนที่มีปัญหาคัดไม่ได้จริง”