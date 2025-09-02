"กอฟฟ์" ร่วง 16 คนยูเอส โอเพน "ซินเนอร์" เช็กบิล 81 นาที

นาโอมิ โอซากะ แชมป์ 2 สมัย ประกาศศักดาศึกยูเอส โอเพน หลังชนะ โคโค่ กอฟฟ์ เจ้าถิ่น 2 เซตรวด 6-3, 6-2 วันจันทร์ที่ 1 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น ขณะที่ ยานนิก ซินเนอร์ กับ อิกา สวิอาเท็ก เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
โอซากะ อดีตมือ 1 ของโลก เบรกตั้งแต่เกมแรก และเล่นเกมเสิร์ฟของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ ตามสถิติทำคะแนนจากเสิร์ฟแรก 94 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ กอฟฟ์ มือ 3 รายการ ผิดฟอร์ม ตีเสียเอง 33 ครั้ง ตลอดแมตช์
หวดสาวญี่ปุ่น วัย 27 ปี จะดวลกับ คาโรลินา มูโชวา มือ 11 รายการจาก เช็ค รอบ 8 คนสุดท้าย วันพุธนี้ (3 ก.ย.) หลัง มูโชวา ชนะ มาร์ตา คอสติยุก จาก ยูเครน 6-3, 6-7(0/7), 6-3
โอซากะ ซึ่งเข้ารอบแกรนด์ สแลม ลึกสุด นับตั้งแต่คว้าแชมป์ ออสเตรเลียน โอเพน 2021 กล่าว "นี่เป็นคอร์ตที่ฉันชอบแห่งหนึ่งบนโลกนี้ มันมีความหมายต่อฉันมากที่ได้กลับมาวันนี้ ฉันยังไม่เคยมาไกลเท่านี้ในอาชีพของฉันยุตปัจจุบัน ฉันแค่เล่นอย่างมีความสุข และฉันสนุกมาก"
"ฉันนั่งอยู่บนอัฒจันทร์ หลังคลอดลูก 2 เดือน แล้วเห็นฝีมือ โคโค่ และฉันอยากขอโอกาสกลับมาลงสนามอีกครั้ง" โอซากะ ผู้ชนะ กอฟฟ์ ขณะอายุเพียง 15 ปี ในการพบกันครั้งแรก ที่นิว ยอร์ก ปี 2019 ทิ้งท้าย
ผลอีกคู่หนึ่ง สวิอาเท็ก จาก โปแลนด์ ยืดสถิติเป็นชนะ 11 แมตช์รวด เฉพาะระดับแกรนด์ สแลม หลังต้อน เอกาเทรินา อเล็กซานโดรวา จาก รัสเซีย 6-3, 6-1 เตรียมรีแมตช์ วิมเบิลดัน รอบชิงชนะเลิศ กับ อแมนดา อนิซิโมวา จาก สหรัฐอเมริกา
ประเภทชายเดี่ยว ซินเนอร์ แชมป์เก่า ออกแรงแค่ 81 นาที ชนะ อเล็กซานเดอร์ บูบลิก ม้ามืดจาก คาซักสถาน อย่างง่ายดาย 6-1, 6-1, 6-1
ซินเนอร์ จาก อิตาลี ยังมีลุ้นเป็นผู้เล่นชายเดี่ยวป้องกันแชมป์ ยูเอส โอเพน คนแรก นับตั้งแต่ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ กวาดแชมป์ 5 สมัยติดต่อกัน ปี 2008 โดยจะดวลกับ ลอเรนโซ มูเซตติ เพื่อนร่วมชาติ
