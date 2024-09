แจงกรณี 'ตาล รัชดา' ร้องเรียนทวงเงิน 3.5 ล้านจัดโครงการลิตเติ้ลแว้น

ตามที่ "ตาล" รัชดา นาคเจริญศรี นักแข่งซุปเปอร์ไบค์สาวไทย รุ่น 1,000 ซีซี เข้าร้องเรียนกับนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม และว่าที่ร้อยตรีรภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน รองประธานมูลนิธิ โดยเปิดประเด็นถูกผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือให้งานโปรเจกต์แต่ทำงานแล้วยังไม่ได้เงินกว่า 3.5 ล้าน โดยพาดพิงว่า เอาออกาไนเซอร์เข้ามาโดยที่ไม่ได้ช่วยงานทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามกรณีที่เกิดขึ้นไปยังบริษัท ออกาไนเซอร์ ที่ถูก รัชดา นาคเจริญศรี กล่าวหาก่อนจะได้รับการชี้แจงดังต่อไปนี้ ข้อกล่าวหาของ รัชดา นาคเจริญศรี ไม่มีมูลความจริงทุกประการ โดยขอชี้แจงดังต่อไปนี้ ประการแรก โครงการ "Little Wann be Wow Rider" เกิดขึ้นจากการทำโครงการของสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย โดยได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) ซึ่งทางกองทุนฯ เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมจึงอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการในวงเงิน 10 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการต้องมีบริษัทออกาไนเซอร์มืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบ โดยทางสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นว่า "ตาล" รัชดา นาคเจริญศรี เป็นผู้มีความสามารถด้านการแข่งขันรถจักรยานยนต์และเป็นไอดอลวงการมอเตอร์สปอร์ต จึงเชิญมาเป็นผู้ดูแลโครงการ "Little Wann be Wow Rider" โดยมีขอบเขตการทำงานตามที่สมาคมว่าจ้างช่วงการดำเนินการบริษัทออกาไนเซอร์ได้ดำเนินการทำงานโดยมีตาล เป็นผู้ดูแลโครงการ ผ่านพ้นไปอย่างดีทุกสนามรวม 5สนาม บริษัทออกาไนเซอร์ มีการแบ่งชำระเงินตามงวดงานให้กับ รัชดา นาคเจริญศรี ดำเนินการเสร็จสิ้น พร้อมทั้งมีเอกสารการจ่ายเงิน และการหักภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนดทั้งงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ที่มีการดำเนินการเป็นไปตามกรอบของ TOR กำหนด ซึ่งเมื่อจบงานสนามสุดท้ายทางบริษัทออกาไนเซอร์ ได้ชำระเงินให้กับ รัชดา นาคเจริญศรี โดยไม่ต้องรอเบิกงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่ง ตาลรัชดา ไม่เข้าใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ ต้องดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 2 ให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับ และสมาคมนำส่งคลังกองทุนเพื่อทำการเบิกจ่าย ซึ่งตาลรัชดา เร่งรัด ขอเบิกเงินทันที โดยออแกไนซ์ดังกล่าวก็ดำเนินการจ่าย ให้ตาล โดยไม่รอการส่งมอบงาน ตาล รัชดา ได้รับเงินครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อตกลง ตามขอบเขตการดำเนินการประเด็นที่มีการกล่าวหาว่า ประเด็นเรื่อง 20%เป็นเรื่องที่รัชดา กับพนักงานสมาคม มีเรื่องเข้าใจผิดกัน และรัชดาก็ไม่ได้โดนสมาคมหักแต่อย่างใด หลังจากเคลียร์เรื่องภาษีเรียบร้อยแล้ว สมาคมต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและหัก ณ ที่จ่าย ในที่สุด รัชดา ก็เข้าใจว่า งบประมาณ 10 ลบ นั้น จะต้องนำไปจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งต่อมา คู่สัญญา คือ รัชดา กับบริษัท ออแกไนเซอร์การที่ รัชดา นาคเจริญศรี มาเรียกเงินอีก 3.5 ล้านบาทโดยอ้างว่า ยังไม่ได้รับนั้น ต้องถามไปยัง รัชดา นาคเจริญศรี ว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนใด เรื่องงบประมาณชัดเจนกันตั้งแต่แรกว่ามีงบ 10 ล้านบาทต้องทำงานภายใต้งบประมาณที่มี และก่อนดำเนินการสมาคม และทีมออกาไนเซอร์ และตัวของ รัชดา นาคเจริญศรี ได้หารือ และรับทราบเพื่อดำเนินการชัดเจนว่า ขอบเขตการดำเนินงานมีอย่างไรบ้าง ค่าภาษีมีอะไรบ้างที่ต้องนำส่งสรรพากร มีเงินสดทำงานอยู่ที่เท่าไหร่ จึงต้องถามว่าที่เรียกเงินอีก 3.5 ล้าน เป็นค่าเสียหายจากอะไร เพราะทางสมาคมและออกาไนซ และตาล ได้ทราบข้อมูลร่วมกันทั้งหมดว่าขอบเขตการดำเนินงานในตามสัญญาจ้างมีอะไรบ้างยึดการทำงานตามสัญญาที่มีประการต่อมา รัชดา นาคเจริญศรี กล่าวอ้างว่า จะมีโครงการต่อครั้งที่ 2 ผู้ใหญ่จึงให้ทำงานครั้งที่ 1 เต็มที่ ข้อเท็จจริง ไม่เคยสัญญาว่า มีงบประมาณให้โครงการ ครั้งที่ 2 และต้องดูผลงาน ประเมินผลงานครั้งที่ 1 ก่อน เรื่องนี้พูดกันชัดเจนตั้งแต่แรก และ ในการทำงานไม่มีใครทำงานนอกเหนืองบประมาณที่ได้รับ เพราะไม่มีสิทธิที่จะมาเบิก เงินนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับตั้งแต่ต้นประการต่อมา รัชดา นาคเจริญศรี ระบุว่า ดร.สุปราณี คุปตาสา อดีตผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีชื่อกรรมการใหญ่อยู่ในบริษัทออแกไนซ์ดังกล่าว ข้อเท็จจริงคือ ดร.สุปราณี คุปตาสา อดีตผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ไม่ได้มีชื่ออยู่ในบริษัทออกาไนซ์ ตั้งแต่วันแรกที่จดทะเบียน จนถึงปัจจุบันนี้ จึงไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของ รัชดา นาคเจริญศรี แต่อย่างใด ซึ่งกรณีดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้เพราะมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้กำลังรวบรวมข้อมูลให้ฝ่ายกฏหมายดำเนินการทางกฏหมายอย่างถึงที่สุด