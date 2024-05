“ช่อง 7HD” ชวนแฟนมวยเชียร์กำปั้นไทยใน “เส้นทางสู่โอลิมปิก 2024 Presented By M150”

ทัพกำปั้นไทยพร้อมสู้ ช่อง 7HD ยิงสด “การแข่งขันมวยสากลระดับโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิก” ลุ้น 5 นักมวยสากลไทยชิงตั๋ว “โอลิมปิกเกมส์ 2024” ในรายการ "เส้นทางสู่โอลิมปิก 2024 Presented By M150" ระเบิดความมันตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายนนี้สะเทือนสังเวียนนักสู้ กับโอกาสอันยิ่งใหญ่ของทัพกำปั้นไทยสู่สังเวียนกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ ช่อง 7HD ร่วมเปิดประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ของวงการมวยสากลระดับโลก เสิร์ฟความมันเอาใจแฟนมวยชาวไทยให้ร่วมลุ้น เชียร์สดสะใจ ในรายการ เส้นทางสู่โอลิมปิก 2024 Presented By M150 พร้อมให้กองเชียร์นักกีฬาไทยเกาะติดภารกิจล่าตั๋วโอลิมปิกของนักมวยสากลไทยกับ การแข่งขันมวยสากลระดับโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิก (สนามที่ 2 ประเทศไทย) หรือ 2nd World Qualifying Tournament Boxing Road To Paris - Bangkok หรือในชื่อแคมเปญไทย ต่อยไม่ยั้ง ที่จัดโดย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ซึ่งปีนี้ประเทศไทยรับหน้าที่เจ้าภาพสนามสุดท้าย เปิดบ้านต้อนรับนักกีฬามวยสากลจากทั่วทุกมุมโลก เข้าสู่การแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักชกตัวจริงเข้าร่วมแข่งขันกีฬา โอลิมปิกเกมส์ 2024 ครั้งที่ 33 ที่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกในสนามที่ 2 มีขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายนนี้ ณ สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานครสำหรับประเทศไทยมีนักกีฬามวยสากลชาย-หญิง ที่คว้าโควต้าโอลิมปิกเกมส์ 2024 ไปแล้วทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่ ธิติสรรณ์ ปั้นโหมด (รุ่น 51 กิโลกรัมชาย), บรรจง สินศิริ (รุ่น 63.5 กิโลกรัมชาย), จุฑามาศ รักสัตย์ (รุ่น 50 กิโลกรัมหญิง), ธนัญญา สมนึก (รุ่น 60 กิโลกรัมหญิง), จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง (รุ่น 66 กิโลกรัมหญิง) และ จุฑามาศ จิตรพงศ์ (รุ่น 54 กิโลกรัมหญิง)และมาร่วมลุ้นอีก 5 รุ่นที่เหลือ ที่จะทำการแข่งขันรอบคัดเลือกมวยสากลโอลิมปิก 2024 ในเลกสองนี้ โดยแบ่งเป็นมวยสากลชาย 3 รุ่นได้แก่ รุตชการญ์ จันทร์ตรง (รุ่น 57 กิโลกรัมชาย) พีรภัทธ์ เยียะสูงเนิน (รุ่น 71 กิโลกรัมชาย) และ วีระพล จงจอหอ (รุ่น 80 กิโลกรัมชาย) ส่วนมวยสากลหญิง 2 รุ่น ได้แก่ นิลาวัลย์ เตชะสืบ (รุ่น 57 กิโลกรัมหญิง) และใบสน มณีก้อน (รุ่น 75 กิโลกรัมหญิง) เข้าร่วมชิงชัย โดยสองคนข่าวกีฬายอดนิยม ธีรัช โพธิ์พานิช และ ศิริ สาระผล ร่วมให้ข้อมูลและบรรยาย พร้อมชวนส่งกำลังใจไปกับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย เชียร์สะใจติดขอบจอได้ทาง ช่อง 7HD กด 35 และสดออนไลน์ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน BUGABOO.TV รวมถึงเปิดให้แฟนหมัดมวยเข้าชมในสนามได้ฟรี !แฟนมวยปักหมุดรอเชียร์ทีมชาติไทย การแข่งขันมวยสากลระดับโลก เพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิก ในรายการ เส้นทางสู่โอลิมปิก 2024 Presented by M150 ชมสดตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม - วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน ทางช่อง 7HD กด 35 และสดออนไลน์ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน BUGABOO.TVติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV และ ช่องทางออนไลน์ Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) และ Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) และเว็บไซต์ www.ch7.com