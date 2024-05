เอ็กซ์ตรีม ชิงแชมป์ประเทศไทย 2024 สุดมันส์ รวมตัวท็อปร่วมสร้างนักกีฬาใหม่

“ไทยแลนด์ เอ็กซ์ตรีม เฟส 2024” การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมชิงแชมป์ประเทศไทย เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แข่งขัน 5 ชนิดกีฬา โดยมีสุดยอดตัวตึง นักกีฬาทีมชาติไทยฟอร์มเทพจากทุกประเภท ที่มีดีกรีแชมป์ทั้งในและต่างประเทศ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาโชว์ทักษะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ เพื่อพัฒนาไปสู่ทีมชาติ นำโดย "ปิ้ง" ฉัตรเฉลิม ฉายวิโรจน์วิทย์ นักกีฬาบีเอ็มเอ็กซ์แฟลทแลนด์ ดีกรีอันดับ 12 ของโลก ในรายการใหญ่ "Fise Montpellier 2024" ที่เมืองมงต์เปลลิเยร์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ร่วมกับเมืองพัทยา เปิดฉากการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในรายการ "ไทยแลนด์ เอ็กซ์ตรีม เฟส 2024" ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช และอ่างเก็บน้ำมาบประชัน โดยมีการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม 5 ประเภทกีฬา ทั้งสเก็ตบอร์ด จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ โรลเลอร์สฟรีสไตล์ อินไลน์ฟรีสไตล์ และอินไลน์สปีดสเก็ต แข่งขันใน 2 จุดใหญ่ คือที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช และอ่างเก็บน้ำมาบประชันคุณภูริต ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การจัดงาน ไทยแลนด์ เอ็กซ์ตรีม เฟส 2024 ในแมตซ์นี้เป็นแมตซ์ใหญ่ที่มีการชิงชัยกีฬาเอ็กซ์ตรีมถึง 5 ประเภท ซึ่งนอกจากจะเป็นแมตซ์ชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วยังเป็นการเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งเข้ามาเสริมทีมอีกด้วย ทางสมาคมฯมีความตั้งใจจัดให้เป็นเทศกาลกีฬาเอ็กซ์ตรีมประจำปีที่ยิ่งใหญ่ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่ เชื่อว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมจะเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อย่างแน่นอน”ในการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาระดับแถวหน้ามาร่วมงานมากมายทั้ง “จอม” จีระศักดิ์ ทัศสร นักกีฬาอินไลน์สเก็ตทีมชาติ, “ชัย” ธวัชชัย เซี่ยงอึ่ง นักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติ และ “ตูน” ภาคภูมิ ภู่สอาด นักกีฬาบีเอ็มเอ็กซ์แฟลทแลนด์ทีมชาติ ซึ่งต่างก็ร่วมโชว์ความสามารถเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นน้อง และเป็นสีสันตลอดการแข่งขัน 3 วันที่ผ่านมาผลการแข่งขันที่น่าสนใจในรุ่น สเก็ตบอร์ด High Ollie อันดับ 1 “เบสคิงคอง” พีรพัฒน์ ชำนาญราช คว้าแชมป์กระโดดข้ามด้วยความสูง 90 ซม. เฉือน คุณวุฒิ พัฒโนทัยไป 2 ซม. เท่านั้น ส่วนประเภทจักรยาน BMX Best Trick ลีลาท่ายากสวยงาม แชมป์เป็น “ตาม” รุ่งเรือง ภามี หนุ่มขอนแก่นนักกีฬาทีมชาติไทยกับท่า 360 Bar Spin to Bar Spin และอินไลน์สเก็ตครอสประเภทชาย ชนะเลิศได้แก่ ปองพล มานะกสิกิจ จากจังหวัดเชียงใหม่เวลา 42.30 วินาที ปิดท้ายที่ประเภท Inline Miniramp ที่ชายหาดพัทยา แชมป์เป็นของจีระศักดิ์ ทัศสร จากพิษณุโลกด้วยสกอร์ 80.67 คะแนนส่วนประเภทอินไลน์สปีดสเก็ต แข่งขันที่อ่างเก็บน้ำมาบประชัน “เอย” กุลรดา สวนแย้ม จากทีมหัวหมาก อินไลน์สปีดสเก็ต กรุงเทพฯ วัย 12 ปี ก็คว้าตำแหน่งเจ้าลมกรดสเก็ตฝ่ายหญิง หลังเอาชนะทั้งประเภท One Lap 1 รอบ 300 ม. และ 500 เมตรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี“เอย” กุลรดา เผยว่า “ฝึกเล่นอินไลน์ สปีดสเก็ตตั้งแต่อายุ 6 ขวบ ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน ชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาฝึกซ้อมที่ลานหน้าอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก ชอบเพราะเป็นกีฬาที่ท้าทายและในอนาคตหวังที่จะติดทีมชาติให้ได้”รายการต่อไป สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย เตรียมส่งนักกีฬาไทยเข้าแข่งขัน Inline Freestyle รายการ ชุนชอน เวิลด์ อินไลน์ ฟรีสไตล์ คัพ 2024 ณ เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 ติดตามรายละเอียดและผลการแข่งขันได้ที่ Facebook – สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย