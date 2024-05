เปิดโผ 2 คู่ชูโรงศึก ONE ลุมพินี 65 “จ้าวเสือใหญ่” แลกอาวุธ “ผึ้งหลวง”, “ยอดไอคิว” รีแมตช์ “อิลยาส”

เปิดโผโปรแกรมเดือด ศึก ONE ลุมพินี 65 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พ.ค.นี้ โดยล่าสุดได้มีการเผยโฉม 2 คู่ชูโรง ออกมาเรียกน้ำย่อยแฟนมวยทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อย ได้แก่ คู่เอกนำรายการ “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” พบ “ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า” ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และคู่เอกภาคอินเตอร์ “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” เปิดศึกภาค 2 กับ “อิลยาส มูซาเอฟ” มวยหมัดจากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)คู่เอกนำรายการเป็นการโคจรมาพบกันของ 2 นักชกจอมบู๊ ระหว่าง “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” นักสู้ผู้มีดีด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทย วัย 22 ปี จากเมืองกรุง เผชิญหน้า “ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า” มวยเดือดผู้ไร้พ่าย วัย 24 ปี จากอุบลราชธานี ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวตสำหรับ “จ้าวเสือใหญ่” ผลงานล่าสุดเพิ่งสะดุดพ่าย “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ไปแบบสุดมันชนิดได้รับโบนัสด้วยกันทั้งคู่ ในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้จะต้องเจอศึกหนัก รับมือของแรงอย่าง “ผึ้งหลวง” ที่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น 6 ไฟต์รวด และมุ่งมั่นเก็บชัยชนะไฟต์ที่ 7 ติดต่อกันให้ได้ในไฟต์นี้ เพื่อขยับเข้าใกล้ความฝันสู่การพิชิตสัญญานักกีฬา ONEด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ เป็นการเปิดศึกล้างตาระหว่าง “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” นักสู้เชิงดี วัย 22 ปี จากบุรีรัมย์ เปิดโอกาสให้ “อิลยาส มูซาเอฟ” คู่ปรับเก่าวัยเดียวกันจากรัสเซีย ได้แก้มือให้หายคาใจ ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวตโดยคู่นี้เคยปะทะกันมาแล้วในศึก ONE ลุมพินี 44 เมื่อเดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว และเป็น “ยอดไอคิว” ที่เบียดเอาชนะมาได้แบบไม่เอกฉันท์ ก่อนจะสานต่อฟอร์มร้อนแรงเอาชนะจอมเก๋าอย่าง “ราฟฟี่ โบฮิค” ได้ในไฟต์ต่อมา ในศึก ONE ลุมพินี 49 เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา และหวังกลับมาย้ำแค้นจอมแสบจากรัสเซีย ให้ได้อีกครั้ง เพื่อทำสถิติเก็บชัยชนะเป็นไฟต์ที่ 3 ติดต่อกันแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh